Desde Neymar, ninguno fue tan bueno y en Brasil lo tienen claro: ni Vinicius ni Endrick ni Rodrygo

No han sido pocos los grandes talentos brasileños que han surgido en los últimos años y, la mayoría de ellos, ha acabado en el Real Madrid. Cracks absolutos como Vinicius, Rodrygo o Endrick optaron por llevar sus carreras a la capital española. Sin embargo, pese a que todos ellos son o apuntan a ser jugadores de primerísimo nivel, la realidad es que el único que no ha acabado en Chamartín, es al que ven con mayor potencial, se trata de Estevao Willian ‘Messinho’.

Esta es la sensación que ha mostrado Branco, el campeón del mundo con Brasil en 1994 y que al evaluar el potencial de los jugadores del Palmeiras, ha abierto el punto de mira hasta decir que, desde Neymar, no ha visto a un talento igual al de Messinho: “Desde Neymar, Estevao es el mejor jugador nacido en Brasil que he visto… Su techo es un poco más alto”. Así lo afirmó el brasileño en palabras al podcast Wamo Cast.

Mayor potencial que el favorito a Balón de Oro

Si bien es cierto que Branco cuenta con experiencia y conocimientos de sobra para hablar de la forma que lo ha hecho, cabe destacar que el nombre de Vinicius debe ser considerado de una forma diferente. Y es que, pese a todavía no estar al nivel de excelencia de Neymar, el actual jugador del Real Madrid es el firme candidato al Balón de Oro de esta temporada, un honor que no tuvo el ex del Santos, Barça y PSG.

Por su parte, todo apunta a que Messinho será todo un talento generacional. El adolescente brasileño aúna en su figura todo lo que se le puede exigir a un atacante. Desde capacidad para el regate hasta buena definición y facilidad para la asociación. Habrá que ver si todas esas cualidades se acaban de desarrollar y llevan a Estevao al siguiente nivel y, al igual que Vinicius, es capaz de alcanzar la cima del fútbol mundial.