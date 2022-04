El reencuentro de dos ex del Madrid muy cerca, desterrado por Arteta

Mesut Özil, 33 años, está siendo tanteado por el ex futbolista y presidente del Inter Miami, David Beckham, informa Metro. El centrocampista alemán, actual jugador del Fenerbahçe, fichó por los turcos en enero de 2021 por 3 temporadas debido al destierro que sufría en el Arsenal por parte de Mikel Arteta, quien no contaba con él. Dada su ausencia de minutos, el ex del Real Madrid decidió apostar por salir del Emirates Stadium y recaló en la SuperLiga turca.

Tras una temporada en Turquía, 37 partidos y 12 goles, el mediocentro ha recibido la oferta del Inter de Miami para acabar en la MLS en el equipo de David Beckham, por lo que allí se reencontraría con otro exmadridista. Un nuevo nombre más a la larga lista de pretendiente que desea el ex ‘23’ blanco y que está formada por nombres como Leo Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez o Jordi Alba, y a la que ahora se suma el alemán. Allí, se reencontraría con tres viejos conocidos y estrellas de la Premier League: Phill Nevilla, Kieran Gibbs y DeAndre Yedlin, los primeros que han apostado por el proyecto del ex del Manchester United.

Allí, en Turquía Mesut Özil no está rindiendo al nivel esperado, tal y como ha manifestado el propio entrenador del club y que ha recogido el diario Metro:” Ozil tiene que centrarse en el fútbol y en el Fenerbahçe. Lo más importante es el Fenerbahçe. Esta decisión no es un juego de niños”.

Mesut Özil estuvo en el Real Madrid 3 temporadas, de 2010 a 2013. Allí, durante los 92 partidos que disputó vestido de blanco, el germano anotó 23 goles y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Higuaín y fue entrenado por José Mourinho, entre otros.

Como se ha señalado anteriormente, David Beckham está trabajando en un proyecto faranoico con el Inter de Miami, quiere juntar en su equipo a la mismísima MSN (Messi, Neymar Jr, Luis Suárez) y completarlo con Sergio Busquets y Jordi Alba, si a esto le unes al Özil el inglés formaría un equipo que podría competir perfectamente en las grandes ligas de Europa y pelear por la Champions League, toda una gesta.