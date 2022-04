El Madrid lo pierde por segunda vez pero Ancelotti halla 3 soluciones

Ferland Mendy se ausentó del entrenamiento del Real Madrid del día de ayer y todo apunta a que Carlo Ancelotti no podrá contar con él para el partido ante el Getafe de esta noche. El técnico italiano vuelve a perder al lateral francés que tampoco pudo estar en el partido de ida ante el equipo de Quique Sánchez Flores y que terminó con la victoria de los azulones por 1-0 en Coliseum Alfonso Pérez con un gol de Enes Ünal, tras un error de Militao.

Por lo tanto, será la segunda vez que Carlo Ancelotti no pueda contar con Ferland Mendy esta temporada ante el Getafe. Quizás sea una medida de prevención del técnico italiano, ya que, el galo completó los 90 minutos del partido ante el Chelsea y no mostró ningún síntoma de molestia en el terreno de juego, pero el francés, no pudo estar ante el PSG, ni ante el FC. Barcelona por lesión y quizás ‘Carletto’ haya preferido no arriesgar con su condición física y reservarle para la cita de la Champions League.

En su lugar, Carlo Ancelotti tendrá que alinear a alguien y cobra enteros la opción de Nacho. El polivalente zaguero madridista ya fue de la partida del italiano en los enfrentamientos ante el PSG y FC. Barcelona, dos grandes escenarios en donde el míster optó por la opción del central, en vez de la Marcelo, en plenas condiciones físicas.

Otra opción que podría manejar Ancelotti es la de desplazar al lateral izquierdo a David Alaba. El central del Madrid comenzó su carrera en el Bayern de Múnich en el lateral izquierdo y de hecho ya ha sido empleado por éste en más de una ocasión en esa demarcación. Tanto uno como otro parecen estar por delante de Marcelo, que partiría como la tercera opción.

Sorpresa en el lateral

Una última opción, aunque poco probable, sería emular a su antecesor en el puesto Zinedine Zidane, y utilizar a Dani Carvajal en el puesto de lateral izquierdo y utilizar a Lucas Vázquez en el lugar del internacional español. Como se ha señalado, esta opción aún no ha sido de la partida de Carlo Ancelotti esta temporada, pero dada la falta de confianza del míster en Marcelo, quizás sea más probable ver al canterano madridista en esa posición que al brasileño. En pocas horas saldremos de dudas.