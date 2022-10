Palo brutal de Ten Hag a De Gea y Rashford: al mercado, y Europa babea

Es complicado, pero no imposible. El Manchester United puede tratar de ejercer la renovación automática por una temporada más con Marcus Rashford y ofrecer a David de Gea una ampliación de su situación contractual en los mismos términos que ocurre con el inglés, pero por ahora la entidad no está convencida, de modo que sus respectivas salidas, incluso en enero, no son imposibles. Así lo asegura la información de The Guardian, que pone el foco en dos estrellas por las que Europa ya babea.

El mass media concentró la opinión del míster neerlandés sobre el guardameta español en sus declaraciones posteriores a la victoria ante el Tottenham (2-0): “no tomamos aún una decisión sobre él, pero lo que puedo decir es que estoy muy feliz con David de Gea. Sus primeras dos actuaciones de la temporada no fueron las mejores, pero después de ver lo que nos aporta en defensa, da estabilidad y como persona me gusta, puedo cooperar con él muy bien. Pero primero vamos al invierno y luego hablaremos sobre cómo lidiar con esto”, decía al ser preguntado sobre la renovación del meta.

La misma pregunta le llovió a Ten Hag sobre Rashford y otros futbolistas de la primera plantilla del United, como Fred, que acaban contrato, y el entrenador fue taxativo: no quiere que sus negociaciones por un nuevo contrato interfieran en lo deportivo. “Algunos jugadores se motivan cuando juegan por un contrato, pero no es por eso que lo manejamos así. Solo queremos restaurar el Manchester United, desarrollar el equipo, llevar todo a un mejor nivel”, comentaba algo difuso el ex del Ajax de Ámsterdam.

Ayer el United mostró una gran imagen ante el Tottenham -al que pudo golear si no fuera por la actuación magistral de su portero, Hugo Lloris-, consiguió imponerse a los spurs con autoridad y continúa en la buena línea, buscando llegar a los puestos cabeceros y recuperar la distancia perdida con Arsenal y Manchester City. Por cierto, Cristiano Ronaldo volvió a quedarse en el banquillo e incluso se fue antes de que acabara el partido, en una polémica más de las que rodean a la relación de CR7 con Ten Hag.

Ni que decir tiene que la negativa del United a negociar con Rashford y De Gea abre de par en par la puerta a la especulación, ya que ambos jugadores querrían cerrar sus contratos antes del Mundial. Es más, el entrenador sabe que su situación molesta al portero y al punta, pero le da igual, no va a cambiar de opinión. Por Europa hay muchos clubs mirando su situación.