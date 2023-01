Ancelotti entra en pánico: 4 bajas y adiós a la mitad de la 22/23

Es lo que tiene el mes de enero, que suele sacar del sopor navideño a los grandes equipos a golpe de tortazo. No se equivoquen, en estos siete días el Real Madrid no tenía una final, la de la Supercopa de España, sino tres, y habiendo perdido la primera, con cuatro bajas confirmadas para el duelo de mañana, el pánico se apodera de un Carlo Ancelotti que puede tirar en poco menos de siete días más de la mitad de la temporada 22/23.

El King Fahd International Stadium confirmó una dinámica que ya se apuntaba desde antes del Mundial de Qatar: el Barça ha vuelto y hará pagar muy caros los tropiezos al Madrid. Y la situación en esta semana para Carlo Ancelotti y su Real Madrid, sin comerlo ni beberlo, es crítica. Tras la debacle blanca supercopera, con tres puntos de desventaja en LaLiga, el Madrid saltará al césped del Estadio de la Cerámica este jueves -ese en el que perdió hace escasamente 10 días- con la posibilidad de juntar cuatro partidos sin ganar (Villarreal por partida doble, Barça y Valencia), yéndose de otra competición, la Copa del Rey, y jugándose la vida en La Catedral en la dominical, ante el Athletic Club de Bilbao.

No mejora mucho el calendario después de estos siete días, pero es resaltable que de los seis títulos en disputa esta temporada, el Madrid pueda perder dos y quedarse muy tocado en uno (laLiga, si pierde en San Mamés) en apenas una semana, porque, ni que decir tiene que una victoria azulgrana el domingo en el Camp Nou ante el Getafe no solo no es descabellada, sino que si va acompañada de cualquier pérdida de puntos del Madrid en Bilbao, más con la Supercopa y el duelo de Villarreal por medio, el golpe a la mandíbula merengue puede ser prácticamente lapidario.

Y con este menú en marcha, Carletto debe buscar un once de garantías en el que no podrán estar Lucas Vázquez, Aurèlian Tchouameni, David Alaba y posiblemente Dani Carvajal. El juego pobrísimo, los defectos defensivos, la poca eficacia de cara a portería, el mal momento de Modric, Vinicius y Valverde y, como no, la posibilidad de tirar la mitad de la campaña en curso angustian a los hinchas blancos; no es para menos, las señales que envía el equipo no son halagüeñas, como las bajas, como el calendario.