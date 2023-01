Valdebebas vuelve a llorar: una ruina, como Jovic, Isco y Sergio Ramos

La derrota del conjunto blanco ante el Barcelona, pese a la mala imagen y la sensación de impotencia merengue, pese al mal momento que arrastran los de Ancelotti incluso desde antes del parón por el Mundial, no cambia el guion en la entidad: no se comparará en este mes de enero. Se está contento con la plantilla. Ahora bien, esa no es toda la verdad, ya que en la entidad, como sucedió en su día con Jovic, Isco Alarcón o Sergio Ramos, se tenía la ilusión de hacer caja con los descartes o, al menos, con los agentes libres, y por eso en Valdebebas lloran la estancia de más de uno.

El delantero de la Fiorentina le costó al Madrid algo más de 60 millones de euros y nunca cuajó. Con él se intentaron mil maniobras para que, al menos, el club pudiera recuperar parte de la inversión, y todas fueron baldías. Con Isco Alarcón casi ni hubo la opción, porque en su último año de contrato, cuando no jugaba casi nada, ni siquiera llegaron verdaderas ofertas por él. Con Sergio Ramos el desacuerdo se fue gestando poco a poco y al final apareció un PSG que no pagó nada al Madrid por llevárselo.

Hoy en día existe el mismo problema, solo que con otros nombres. Eden Hazard, Álvaro Odriozola, Mariano Díaz y Jesús Vallejo son cuatro jugadores que no cuentan, ni suman; es más, restan, ya que todos tienen fichas en vigor, y, tal como sucediera en el pasado, no tiene mercado, en este caso el de invierno. El Madrid anunció que no compraría en esta ventana invernal, pero esperaba vender, aunque, visto lo visto, parece que no lo hará. Otra vez.

Porque esta dinámica ya es recurrente en Chamartín, que tiene muchas dificultades para dar salida a jugadores de la primera plantilla. Al respecto pueden pensar que estos cuatro jugadores tienen ahora mismo un caché muy bajo y algunos, a la vez, un salario muy alto, sin embargo tampoco han aparecido compradores en enero en el Santiago Bernabéu para los agentes libres como Marco Asensio, Nacho Fernández, Dani Ceballos o incluso tres que no serían vendidos ahora pero que también podrían tener ofertas, como son Toni Kroos, Luka Modric y Karim Benzema.

En definitiva, como sucediera con Luka Jovic, Isco Alarcón y Sergio Ramos, el mercado de salidas blanco es una ruina.