Así llegan Barça y Madrid: Ferran, Pedri y la bomba de Ancelotti

No cabe duda que la recuperación de los lesionados es una de las grandes preocupaciones a estas alturas de Xavi Hernández y Carlo Ancelotti de cara al choque de este miércoles (20.00, hora española) en la Supercopa de España, que se disputará en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad, donde Ferran Torres, Pedri, Ansu Fati o Dani Carvajal copan los titulares en este sentido; con todo, se presuponen estos y otros cambios con respecto al choque de liga en el estadio blaugrana.

En aquella ocasión, el 24 de octubre de 2021, el Real Madrid asaltó el coliseo azulgrana con goles de David Alaba y Lucas Vázquez (1-2), sobre el anotado por un Kun Agüero, que ya no forma parte de la plantilla blaugrana (de hecho, se ha retirado de la práctica del fútbol), pero lo cierto es que el once que presente en Arabia Saudí Xavi puede ser muy diferente al de aquella ocasión, con un nuevo tridente y hasta cuatro cambios en equipo titular.

Para el partido de este miércoles se presupone que Dani Alves ocupe la posición de carrilero en detrimento de Óscar Mingueza, mientras que la lesión de Eric García y la recuperación exprés de Ronald Araújo pueden hacer del charrúa una de las sorpresas en la zaga, la alternativa sería Clement Lenglet. Por delante, Frenkie de Jong, ya listo para entrar en la convocatoria, dejaría su puesto a Nico Fernández, mientras que si Ansu Fati está para jugar puede formar junto a Memphis Depay y Ousmane Dembélé.

Este once aparente puede verse reforzado por Pedri y Ferran, que deben superar al test PCR para viajar a suelo saudí, un OK que al cierre de esta noticia el Barça aún no tiene. Por su parte Ancelotti podría disponer de Dani Carvajal para el choque, siendo el otro cambio notable el de Marco Asensio, que le ha ganado la partida a Rodrygo Goes en la derecha. Pero la auténtica bomba de Carlo Ancelotti, que como vimos ante el Valencia sigue activa, es la pareja pichichi de LaLiga, la que forman Karim Benzema (17 goles) y Vinícius Júnior (12 goles), que estará como punta de lanza de los blancos frente a la defensa culé.

La igualdad, no obstante, es mayor de lo que parece en cuanto al estado de forma de uno y otro equipo, ya que en los últimos 6 partidos de liga los culés solo han caído una vez, como los merengues, donde eso sí han empatado 3 veces y sacado 2 victorias, por las 4 blancas. La regularidad es del Madrid, sin duda, pero el Barça se ha estabilizado en lo defensivo, lo que puede darle una oportunidad.