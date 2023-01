Barça y Madrid: cara y cruz en el sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la Copa del Rey nos ha dejado algunos grandes enfrentamientos para los octavos de final. Algunos equipos de seguro que han salido más contentos que otros con sus respectivas fortunas.

Especialmente felices deben estar Barça y Ceuta, ambos equipos se van a ver las caras en los octavos de final y los dos tiene motivos para estar felices. Los de Xavi han visto como les ha tocado el rival de menor categoría, lo que a priori debería significar un partido más sencillo. Por su parte al Ceuta le ha tocado ‘el gordo’ y podrá verse las caras con uno de los gigantes del fútbol español y mundial.

Al ser preguntado por el choque copero, Xavi se ha mostrado feliz por el rival que les ha tocado a los culés: “Por primera vez hemos tenido suerte en un sorteo. Pero lo tenemos que demostrar en el campo. El Intercity nos puso contra las cuerdas”. El aspecto más negativo de este choque es la larga distancia del trayecto, a los de Xavi les ha tocado el rival con mayor dificultad en comunicaciones y el más lejano.

Por otro lado, está el Real Madrid, los de Ancelotti deberán olvidar rápidamente lo sucedido este fin de semana en liga y aprender de sus errores para no caer en esta fase de la Copa del Rey, una competición que no se le suele dar bien al conjunto blanco, pues desde 2014 no son capaces de levantar este trofeo.

Los merengues cayeron por 2-1 ante los de Quique Setién en un gran partido de los groguets que fueron capaces de asestar un duro golpe al Real Madrid. En este sentido, el submarino amarillo buscará repetir su gran partido y pasar a los cuartos de final.

Por lo que respecta al resto de enfrentamientos, no hay ningún choque especialmente caliente. El sorteo nos podría haber dejado auténticas joyas como un derbi sevillano o un derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad y hasta un clásico. Sin embargo, nada de esto ha sucedido y ha quedado un cuadro con muchos partidos igualados que seguro nos dejarán un buen espectáculo.

Así pues, ya han quedado definidos los enfrentamientos que tendrán lugar en la semana del 18 de enero, mientras que los cuartos de final se disputarán la semana siguiente.