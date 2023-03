Benzema contradice a Carletto y deja vendido a su presidente: Xavi destapa el déficit del Madrid

Cuando hace unos días Carlo Ancelotti reconoció que la idea del club y posiblemente la suya sea mantener a Karim Benzema como su 9 de referencia en la temporada que viene se dictó sentencia sobre un error que ayer en Clásico advirtió sobre una vía de perdición. Tan buena ha sido esta generación del Madrid, aún vigente, que Carletto y sobre todo Florentino Pérez parecen no darse cuenta que necesita recambios, que ha de cambiar la planificación o la debacle será enorme para el Real Madrid. La segunda derrota frente al Barça no responde a principios casuales, sino que atiende a la causalidad.

Quizá en gran parte conceptualmente pero también en su rango físico, Benzema volvió a ser intrascendente ante un equipo bien armado en defensa. Frente al Barça el francés mostró su versión más insípida, esa de la que se están atiborrando los aficionados blancos a lo largo de esta campaña. Y es un claro aviso, como sus números, que han bajado de forma radical si nos ceñimos a su impacto en tiempo de juego. Ese síntoma no responde a un bajón temporal, sino al principio del ocaso de un jugador de época, sensacional, único pero que cuenta ya 35 primaveras (en diciembre, 36).

Llama la atención como ayer el nueve del Madrid, ante el Barça, realizó todos sus desmarques en la dirección opuesta a la que conducía al gol ¿Se debió a su desgaste físico, a su incapacidad de mantener el ritmo alto durante toda la temporada? La búsqueda del primer palo para el remate bajo centros laterales es algo que al francés no intentó ayer, perdiéndose así varias buenas oportunidades a pases de Carvajal, Valverde o Militao, por citar unas pocas ¿No llega porque ya no puede?. A nuestro entender, estas preguntas ha de hacérselas Florentino si quiere anteponerse a graves déficits en su equipo. Además, Benzema trató de ayudar en la asociación en el último cuarto de campo pero solo consiguió en muchos casos entorpecer un ya de por sí poblado elemento de creación. No remató, no generó peligro y, como le está sucediendo en buena parte de la temporada, sin espacios, se consumió perdido en un nudo perfectamente trazado por Xavi Hernández.

Otro delantero

Puede que el Madrid consiga épicas como las de la temporada pasada en la Champions League y con ello salve la temporada, sin embargo a Carletto y Florentino les está saliendo mal su conservadurismo, su exceso de confianza, del que Benzema es un ariete. No hay alternativa a un nueve que es más un die (esa es la realidad). No hay físico entre tanto ilustre veterano para un ritmo vertiginoso porque la plantilla es corta y faltan otros recursos, alternativas. En definitiva, si el Madrid no plantea una revolución este verano, que lo lleve al menos a tres fichajes importantes uno por línea, anteponiéndose al ocaso no ya de Benzema sino de otros tantos veteranos, corre el riesgo de sufrir un colapso; al fin y la cabo, en intensidad ya se está demostrando, como ayer, que Modric, Kroos y Benzema juntos en el once no aguantan los ritmos modernos. O lo que es lo mismo, se vaya o se quede el germano (de quien más se discute su continuidad), el Madrid necesita algo más que a Bellingham en la 23/24.