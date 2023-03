Leo Messi y el Barça acercan posturas pese al PSG: el argentino pone una condición y abre un cisma

Damos bastante estabilidad, al menos en el momento presente y pese al escandaloso caso Negreira y el llamado Barçagate, a la actual junta directiva del Barça, con Joan Laporta a la cabeza, por lo que el acercamiento entre Leo Messi y el club blaugrana cuenta ya de por sí y a priori con un argumento contrario a producirse, sin embargo el Paris Saint-Germain y el jugador permiten un cauce de encuentro.

Con respecto al equipo francés, sobra decir que no hay una decisión en firme y que ambas partes, Messi y el club, ahora dudan pese al sí que se dieron en pleno Mundial. El sueldo del jugador, su edad y rendimiento y una posible eliminación, otra vez, en octavos de final de la Liga de Campeones, hacen que desde el Parque de los Príncipes se ponga en cuarentena la viabilidad de mantener a Messi. El argentino, además, duda del proyecto.

¿Regreso al Barça?

Se ha venido especulando con un posible regreso al Barça de Messi si este o el PSG, o ambos, deciden separar sus caminos, sin embargo ya les adelantamos que el futbolista, que nunca cierra la puerta al Barcelona, ha puesto una condición para su posible regreso que es necesariamente imposible de cumplir por la entidad culé: que Laporta se vaya.

Podría pensarse que esta condición de Messi pudiera tener algo de aire con el eco del caso Negreira, que este obligara al presidente a una dimisión o a un escenario electoral, pero en can Barça están en las antípodas de esa idea y de ninguna de las maneras piensan en una dimisión sea cual sea la deriva que tome el Barçagate, de modo que Messi tiene, por ahora, las puertas cerradas. Es verdad que la junta directiva no se cierra a dialogar con el jugador y su entorno, el problema es que el flujo no funciona en la otra dirección: Messi no volverá si Laporta está al frente.