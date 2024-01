Carletto le dejará fuera por Vini y Rodrygo, pero Simeone tiembla con el arma blanca en la Supercopa

El Real Madrid-Atlético de Madrid derivado del último sorteo de la Copa del Rey se puede catalogar como el duelo más destacado que tendrá lugar en este mes de enero en dicho torneo, antes se medirán estos equipos en las semifinales de la Supercopa de España que tendrá lugar esta tarde en Riad a partir de las 20.00 horas.

Por dinámica y sensaciones mostradas en los últimos choques, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti parte ligeramente como favorito, pero no olvidemos que los de Simeone ya doblegaron a los blancos en el duelo liguero que se celebró hace más de dos meses atrás en el Cívitas Metropolitano.

No obstante, Carletto dispone en la convocatoria, además de todos los integrantes de la misma recuperados de sus lesiones a excepción de la imposibilidad de contar con Courtois, Éder Militão y David Alaba, de varios futbolistas en un estado de forma óptimo, como es el caso de Brahim Díaz, quien se postula como una gran baza para salir triunfante, ya no solo el derbi madrileño, sino de la Supercopa, un torneo que enfrenta a FC Barcelona y Osasuna en el otro lado del cuadro.

El mediapunta andaluz fue el gran referente del Real Madrid en el postrero mes de diciembre, eclipsando a otros cracks muy utilizados por Ancelotti como Jude Bellingham y Rodrygo Goes, pero sabe que tendrá muy complicado ocupar un puesto en el ‘11’ titular por la presencia de todos estos futbolistas… además de Vini Jr.

Las lesiones del brasileño han permitido a Brahim, desde que comenzó la temporada, acumular muchos minutos en el equipo, minutos aprovechados a la perfección por el malagueño, pero Ancelotti, alineando al exfutbolista del AC Milan ante la Arandina, dejó claro que este no partirá como titular ante el Atlético de Madrid.

GOLAZO DE BRAHIM DÍAZ 🤩 pic.twitter.com/d863IUZhBv — MT (@MadridTotal_) January 6, 2024

No obstante, esto no es sinónimo de que Brahim Díaz no vaya a tener participación en el enfrentamiento y, sobre todo, de que el jugador no tenga un elevado grado de protagonismo actuando como el mejor revulsivo de un equipo que contará con Vinicius y Rodrygo Goes como referentes ofensivos, pero que también gozará de alternativas muy atractivas en el banquillo como el mencionado Brahim, Joselu o Arda Güler.