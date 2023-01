Carvajal se cae y Florentino puede cerrar mañana el fichaje del futuro

La lesión de Dani Carvajal, una más, no hace sino ahondar en un hecho incontestable que ahora ya ni el de Leganés puede ocultar: el lateral derecho es la mayor urgencia de la plantilla y lo es con carácter de inmediatez, para el partido ante el Villarreal (mañana, 21.00, hora española). Una vez se ha conocido que Carvajal se cae del choque de Copa del Rey casi con seguridad, todos los focos han mirado a Nacho, ya que Lucas Vázquez también está lesionado, pero Carletto tiene ante sí la posibilidad, valiente, de probar con el que puede ser un fichaje que resuelva de ahora en adelante el problema en el carrilero. Si el técnico lo prueba y el jugador aprueba, Florentino podría movilizar desde mañana su fichaje.

Vinicius Tobias es ese lateral que pide paso desde el Castilla, sobre el que el Madrid ha de tomar una decisión, ya que está cedido por el Shakhtar Donetsk, y que ahora, ante las graves carencias en la derecha, puede ser la alternativa más sencilla y recurrente -como decimos, a la par que valiente- del entrenador. ¿Tomará Carletto esta vía por el único lateral puro que tiene a su disposición para el duelo de mañana en La Cerámica ante el Villarreal? Sinceramente, lo vemos poco probable, básicamente porque la confianza del italiano en la cantera siempre ha sido nula, pero eso no significa que esa decisión guste al club.

Es más, en la entidad hay quien piensa que si había dudas con hacer una propuesta al equipo ucraniano con el jugador, estas podrían resolverse en un partido de empaque, en una prueba de fuego. ¿Presión? Sí, seguro, pero, ¿no es eso el Madrid? Estas voces piden la titularidad de Vinicius Tobias, ver de qué madera está hecho y a partir de ahí tomar conclusiones. Evidentemente no es una sugerencia a la liguera: Nacho no es lateral, se demuestra cuando hace de carrilero y no hay más opciones.

Así las cosa, el Madrid tiene un problema en la derecha que Carvajal no va a solucionar -sus lesiones y rendimiento hacen que la opción de fichar o hacerse con un lateral empiece a ser casi una obligación-, mientras que Vinicius Tobias, que cumple sus 16 meses de préstamo procedente del equipo ucraniano y sobre el que pesa una opción de ficharlo, puede ser la solución. Está al alcance. Como comentamos, hay voces en el club que piden a Carletto que apueste en firme por él, que tire de la cantera ahora que las soluciones no vienen del primer equipo.