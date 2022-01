Con Griezmann KO, Simeone destapa sus armas en la Supercopa de España

El Atlético Madrid afronta la Supercopa de España con la ilusión de ganar el título, ya no solo por el prestigio de sumar un nuevo trofeo a su palmarés, sino para despejar todas las dudas que hasta el momento ha generado el conjunto rojiblanco en LaLiga y en la Champions League. Eso sí, Diego Pablo Simeone tendrá que disputar las semifinales contra el Athletic Club y una hipotética final contra el Real Madrid con muchas bajas notables en la plantilla colchonera, algo que sitúa a João Félix como la gran esperanza rojiblanca para salir triunfantes de Arabia Saudita.

Antoine Griezmann no estará a disposición del Cholo para disputar este torneo y por ello el talento portugués se ha posicionado como la gran baza del entrenador argentino para tratar de dar una alegría su afición. Es cierto que João no viene atravesando su mejor momento anotador ya que el exjugador del Benfica solamente ha registrado tres goles en lo que va de campaña, pero las sensaciones mostradas por el joven de 22 años en los últimos encuentros vaticinan un rol mucho más protagonista de ahora en adelante en el seno atlético, especialmente con la baja del francés.

Resulta cierto que el portugués no partió como titular en el último encuentro liguero frente al Villarreal, pero Simeone es consciente de que no puede permitirse el lujo de no contar con el jugador para afrontar el duelo contra Athletic Club que tendrá lugar en el King Fahd Stadium esta tarde a las 20.00 horas.

Además de la ausencia de Griezmann, cabe mencionar que el rendimiento de Yannick Ferreria Carrasco, futbolista que arrancó el curso de una forma brillante, encadena varios encuentros ofreciendo un nivel muy por debajo del mostrado en los primeros meses de competición y su pérdida de peso en las ofensivas del equipo bien podría ser aprovechada por João, que tiene una oportunidad de lujo para despejar las dudas generadas a nivel individual y afianzarse como el crack mundial que todos esperan. De la misma forma, Luis Suárez -tras recuperarse milagrosamente de su último percance muscular- tratará de acallar las críticas recibidas en el último mes, pero habrá que ver en qué estado físico se encuentra el uruguayo.

Una ayuda extra en la misión

Además, Simeone tiene a su disposición a un Ángel Correa que está viviendo una de sus mejores temporadas en cuanto a sensaciones y registro goleador. El delantero argentino ha anotado 7 dianas esta temporada y llega a la cita de Arabia Saudita en un estado de forma espléndido, justo lo que necesita el Atlético en estos momentos.