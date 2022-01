El socio de CR7 con Portugal, al mercado: Simeone vigila y Mou ataca

Todavía queda mucha tela que cortar en este mercado de fichajes invernal y desde Portugal podría producirse otro traspaso de gran calibre con Sérgio Oliveira. El centrocampista luso del Oporto no vive una situación dulce en el conjunto dirigido por Sérgio Conceição y son varios los clubs que quieren aprovechar su situación para convencerle y cerrar su llegada en este mismo mercado invernal.

Por un lado, el Cholo Simeone es uno de los entrenadores que están vigilando de cerca al jugador ya que el Atlético de Madrid tiene muchas dudas en su parcela creativa y el todavía centrocampista del cuadro blanquinegro podría ser la solución a ellos. Oliveira, compañero de CR7 y de otras tantas estrellas en la selección de Portugal, alberga cualidades tanto ofensivas como defensivas que hacen de él un futbolista sumamente completo.

No obstante, en los últimos meses viene sonando con fuerza que su relación con el entrenador del Oporto no es la mejor y por ello su trascendencia en el equipo ha disminuido notablemente, motivo que podría provocar su salida de Do Dragão tras más de seis temporadas en el club.

Eso sí, aunque el Cholo está valorando la posibilidad de lanzar una oferta por el cuadro, es José Mourinho el que está a punto de hacer oficial tal ofensiva. Según ha apuntado Goal en las últimas horas, el entrenador de la AS Roma está tratando de convencer a la directiva del club italiano para estrechar lazos con el Oporto, ya que sea para certificar su compra o para llegar a un acuerdo de cesión hasta finalizar la campaña, la opción que menos apoyo tiene entre las partes.

El Oporto desea desprenderse del futbolista ya que sus pocos minutos y su elevado salario supone una traba en el proyecto que se está gestando en el club. Además, dado que Atlético y AS Roma están muy interesados en hacerse con los servicios de Oliveira, el conjunto luso no quiere desaprovechar la oportunidad para oxigenar la tesorería del club con los 13 millones en los que la directiva ha tasado al jugador para dejarle salir.

Con eso y más, el propio jugador es el principal interesado en cambiar de aires ya que, con el Mundial de Catar en el horizonte, el portugués podría perder su sitio en el equipo si no dispone de minutos en los próximos meses.