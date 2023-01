La Copa ilumina a Carletto: Asensio y 2 más, decepción y KO cercano

El Real Madrid hizo su debut anoche ante el Cacereño en la nueva edición de la Copa del Rey y, aunque Rodrygo anotó un gol de muy bella factura que sirvió a los blancos para superar el choque, las sensaciones mostradas por el equipo ni mucho menos fueron gratificantes. Carlo Ancelotti apostó por dar entrada a un gran número de futbolistas que no venían contando con apenas protagonismo esta temporada y ante el conjunto extremeño estos hombres no han hecho otra cosa que justificar la poca participación acaparada hasta el momento y, por ende, el descontento del técnico italiano con su rendimiento.

Eden Hazard volvió a ser, por enésima vez esta temporada, la gran decepción del equipo. El belga volvió a la titularidad casi cuatro meses después de hacerlo por última vez, pero ni mucho menos su nivel invitó al optimismo. Lejos de ser ese extremo desequilibrante y eléctrico que enamoró al madridismo antes de cerrar su fichaje por el club, el '7' se ha convertido en un jugador muy previsible sin apenas capacidad para marcar las diferencias.

Se puede aseverar ya que Eden firmó anoche su sentencia con el Real Madrid ya que, si eran pocas sus opciones de seguir en la casa blanca hasta la expiración de su contrato en 2024, ahora está posibilidad ha quedado cerrada. Esta nueva decepción coincide, además, con la petición del Fenerbahçe de hacer hueco a Hazard en calidad de cedido hasta final de temporada, una propuesta que 'Carletto' verá con buenos ojos y que encomendará en su totalidad a Florentino.

Otro futbolista acostumbrado a estar en el foco de las críticas durante los últimos tiempos como es Marco Asensio también firmó una actuación sumamente discreta en el encuentro copero. El extremo balear, quien viene contando con más confianza por parte del técnico italiano, no estuvo fino en sus intervenciones y apenas generó peligro por el costado derecho. En definitiva, una oportunidad más desperdiciada por el jugador para tratar de diluir sus posibilidades de salir del club, sino en este mes de enero, cuando venza su contrato el 30 de junio.

Por último, Odriozola también fue otro de los señalados en Cáceres. El lateral donostiarra, quien hizo anoche su debut esta temporada con el Real Madrid, se mostró muy endeble en el lateral izquierdo y, si la idea del club parecía clara sobre su futuro (buscar una salida), agotó el que quizá haya sido su último cartucho para convencer a 'Carletto'.