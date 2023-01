Mbappé lo sufrió: Griezmann y Benzema, cuentas pendientes en el derbi

Karim Benzema y Kylian Mbappé tienen una relación cordial, incluso de cercanía. Con el 7 del PSG, el capitán del Madrid ha empatizado desde el principio, además de sobre el césped, en las pocas veces que los hemos visto juntos, también fuera de él. Y la relación de Antoine Griezmann con Mbappé también es buena, se llevan bien y son camaradas en les bleus. Pero otra cosa es la que tienen Griezmann y Benzema, que para nada es la más afectuosa.

El famoso vídeo del regreso de Benzema, en el que Deschamps le daba la bienvenida mientras era cariñoso con Theo Hernández -excompañero en el Real Madrid de Benzema-, Hugo Lloris y Antonie Griezmann, dio la vuelta al mundo. Las caras lo dicen todo. Sin embargo, ese relato no se cuenta solo, al parecer, según ciertas fuentes, la estrella del Atlético de Madrid y la del Real Madrid no tienen un trato cercano, es más, tampoco se han interesado nunca el uno en el otro. No hay feeling, como se dice ahora.

Lo reveló L’Equipe en su día, que incluso fue más allá apuntando a que Hugo Lloris y el jugador del equipo colchonero no solo no se entristecieron con la marcha por lesión en el pasado Mundial de Qatar del jugador del Real Madrid, sino que hasta se alegraron. Para ellos, su presencia sería un estorbo en una selección formada y campeona sin él. Evidentemente esta opinión no es generalizada en Francia, ya que, sin ir más lejos, Benzema tiene buena relación con sus compañeros de equipo, Tchouameni, Mendy y Camavinga, al igual que con el citado Mbappé.

Y eso nos lleva al partido de este jueves de cuartos de final de la Copa del Rey donde ambos equipos se ven las caras por un puesto en semifinales con el Santiago Bernabéu como escenario. Sobre el hecho en sí del choque entre las dos estrellas de uno y otro equipo, Benzema y Griezmann, hay una intrahistoria que nace de la rivalidad entre sus clubs y, luego otra personal, esa que deja translucir que además de no haberse entendido nunca sobre el césped, tampoco lo han hecho fuera de él; lo que nos lleva a un enfrentamiento en el que saltarán chispas: además de lo deportivo, para ambos la eliminatoria es un asunto personal, una cuenta pendiente.