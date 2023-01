Fue la opción de Florentino Pérez antes que Ancelotti y se pone a tiro

De sobra es conocido que Florentino Pérez no tuvo a Carlo Ancelotti en sus pensamientos en primera ni segunda o tercera instancia cuando el Real Madrid y Zinedine Zidane decidieron separar sus caminos. Para el presidente la opción de activar al italiano era una posibilidad no deseada y remota, sin embargo varias negativas y la incertidumbre del momento le convencieron de que el paso con Carletto era el mal menor en tiempos de crisis. Acertó, pero eso no quita que algunos de sus deseos no sigan en su mente y uno parece que quedará libre en junio.

Así lo afirma Sky Sports en referencia a Antonio Conte, que bien puede continuar una temporada más en el Tottenham una vez acabe la presente pero desde el mass media se otorga poca profundidad a esa opción. Recordemos que sí, Conte tiene contrato en vigor solo hasta junio, sin embargo el club londinense puede ampliar el contrato por una temporada más al término de la presente.

Como decimos, todo hace indicar que tanto el club spur como el míster no están por la labor de activar esa posibilidad siendo por tanto el técnico un agente libre con todas las de la ley desde este momento. No es que vaya a negociar desde mañana su futuro, simplemente se ha filtrado que su libertad está cercana y que ello lo lleva a buscar equipo, ya sea en la Premier League, la Serie A o LaLiga, puede que otras ligas, en verano.

En base al futuro de Conte hay que decir que la Juventus de Turín lo tiene en sus pensamientos, toda vez que es leyenda viva del club -fue jugador mítico de la Vecchia Signora- y pasa por ser uno de los preparadores más cotizados del mundo en estos momentos, sin embargo Zinedine Zidane parece la primera posibilidad de la entidad juventina, de modo que si Zizou se decide por ir a la Juve, Conte estaría libre y da la casualidad que es uno de los que gustaba en su día a Florentino Pérez.

Dicho lo cual, nadie dice que Conte se vaya a ir al 100 por 100, ni que Ancelotti vaya a ser cesado, pero desde luego ya es una vía que se abre en el Bernabéu y que, de hecho, se está manejando.