Xavi y Laporta activan sus tres armas desconocidas contra el Madrid

Si tenemos que fijar un punto de referencia entre lo que ha sido el Barcelona esta temporada y el camino que ha llevado el Real Madrid de cara al choque entre ambos equipos de mañana (20.00, hora española, en Riad), hay que poner énfasis en el último y único duelo que ha habido entre sendos clubs esta campaña, y sobre ese partido -el de octubre en el Camp Nou, con victoria blanca (1-2)- va a haber muchos cambios en la entidad culé, aunque señales en cierta forma parejas.

Evidentemente a un choque y con tanta calidad, cualquier elemento sorpresivo (léase una expulsión, una acción individual de calidad, una lesión…) puede desequilibrar un partido que se prevé parejo, a resultado corto, pero de momento los nombres disponibles para el enfrentamiento (empezando por el mismo Xavi, ya que entonces era Koeman el entrenador) van a cambiar ostensiblemente con respecto al partido liguero de hace cerca de tres meses. Es más, el Barça contará con tres nuevos nombres actuando juntos y de los que se esperan grandes cosas.

Dos son Pedri y Ferran que saltan directamente a la convocatoria de Riad -es bastante probable que no sean titulares- tras obtener por fin el resultado negativo en sus respectivas PCRs, lo que les sitúa dentro del panorama que puede plantear Xavi para el choque y desde luego para toda la Supercopa. Quien sí estará en el once titular y que no pudo estar en la cita del Camp Nou es Ousmane Dembélé, un jugador del todo imparable aunque impredecible. Dani Alves, Ronald Araújo o Nico González pueden ser también de la partida y tampoco estuvieron en el citado enfrentamiento.

Precisamente el juego por banda puede ser una gran novedad para revestir de profundidad el juego culé, como se demostró en el último duelo liguero de los azulgraba, siendo el veteranísimo lateral brasileño un maestro de los centros al área y Luuk de Jong ese elemento especialista que puede generar peligro en las filas merengues. Sobre todo ello, la opción de alinear un nueve puro como el neerlandés, pendiente de un juego más directo, o un tridente de habilidad y desborde, con Ansu Fati y Depay complementando al francés, condicionan el planteamiento de Xavi y el tipo de partido. Lo que sí está claro es que el Barça ha ganado en presencia y calidad con respecto al choque del Camp Nou. De hecho, Gerard Piqué ya ha avisado en la previa: “las fuerzas han cambiado con respecto a ese partido y esperamos aprovecharlo”, dijo a #Vamos.

Nadie sabe si Dembélé finalmente se quedará en el club y podrá formar trío con Ferran y Pedri, pero de ahora en adelante este inédito triunvirato va a ser la gran esperanza de Xavi, Laporta y el Barça hasta final de temporada.