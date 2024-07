A tiro otro crack de Francia y Florentino deja la decisión a Ancelotti: durísimo para Camavinga

Titular en los cuatro partidos que ha disputado hasta la fecha Francia en esta Eurocopa de Alemania 2024, donde siempre ha estado por delante de Eduardo Camavinga, el fichaje de una pieza clave para Didier Deschamps en les bleus es posible para el Real Madrid y para otros tantos equipos, solo que el jugador ha decidido esperar la llamada blanca, mientras que Florentino Pérez deja en manos de Carlo Ancelotti la decisión.

Llegaría por Toni Kroos

Lógicamente sustituir a Toni Kroos, en todo aquello que hacía el alemán en el conjunto de Concha Espina, no solo no es posible para Adrien Rabiot, el futbolista francés del que hablamos, sino incluso para el resto de integrantes de la actual plantilla blanca, pero lo que sí podría hacer el de Saint-Maurice sería cumplir el hueco de mediocentro organizador, que en teoría recaerá la temporada 24/25 sobre los hombres de Aurelian Tchouameni y/o Eduardo Camavinga.

Otro duelo

Para el Real Madrid resultaría curioso y posiblemente problemático fichar a Rabiot en lo que respecta a la progresión de Camavinga, un jugador clave en el cuadro blanco de las dos últimas Champions League y que en la selección francesa de fútbol se ve opacado por el jugador de la Juventus de Turín ¿Podría ocurrir eso en el Bernabéu? Sin duda es posible, aunque menos probable con Ancelotti de lo que está sucediendo con Deschamps.

Situación atractiva

Lo que es indudable es que la situación de Rabiot interesa al Madrid, que no ha tomado una decisión al respecto, por dos motivos: el primero tiene que ver con su negativa a renovar con la Juventus de Turín lo que le deja como agente libre (acabó contrato el 1 de julio), mientras que el segundo, en base a esa primera premisa, hace referencia al hecho de que si el ex también del PSG no ha respondido a la propuesta de la Vecchia Signora es porque espera la llamada del quince veces campeón de Europa. Para Florentino no es esencial y por tanto deja la decisión en manos de míster italiano; suponemos que Camavinga estará atento al desenlace, más que nada porque lo que está sucediendo en la Euro 2024 con Rabiot y él no le es favorble.