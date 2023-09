Antonio Rüdiger y Kimmich se alegran de los males de Lewandowski, sin explicación a la debacle

Robert Lewandowski se ha mostrado impotente e incapaz de explicar los motivos que llevaron a que Polonia perdiese por 2-0 frente a Albania. Esta derrota complica la clasificación a la Eurocopa que se va a celebrar en Alemania en 2024.

El delantero del FC Barcelona compareció para tratar de explicar lo que había ocurrido sobre el terreno de juego, pero le fue imposible resolver todas las dudas que dejó la pésima actuación de su selección, que solo fue capaz de realizar un tiro a puerta durante los más de 90 minutos disputados.

Polonia estuvo en el pasado Mundial, y fue capaz de superar la fase de grupos al clasificarse como segunda por detrás de Argentina. En los octavos de final no pudo con Francia, contra la que cayó por 3-1. En la pasada edición de la Nations League no mostró una mala imagen. Fue tercera de su grupo por delante de Gales. Sumó siete puntos, quedando por detrás de Bélgica y Países Bajos. Es cierto que si vamos más atrás, hasta la Eurocopa que se celebró en 2021, vemos que su rendimiento en el grupo que compartió con España no fue nada bueno. Solo consiguió un punto y terminó como última.

“Hemos tenido problemas desde el inicio de la fase de clasificación. Sé que tenemos potencial para jugar mejor y ganar”, decía Lewandowski al repasar lo ocurrido. El actual seleccionador es Fernando Santos, ex técnico de Portugal, con la que consiguió ganar una Eurocopa y una Final Four de la Liga de las Naciones. El luso nunca ha sido un amante del juego de ataque, pero por los rivales a los que se enfrenta en esta fase de clasificación, no lograr meterse como primera o segunda sería un fracaso.

Un grupo fácil

Polonia tiene como oponentes a Albania, Republica Checa, Moldavia e Islas Feroe. De momento, la líder es Albania con 10 puntos, cuatro más que el combinado del delantero del FC Barcelona. Solo le quedan tres partidos para solucionar una situación que puede hacer que el próximo verano no veamos en Alemania a la que sería una de las estrellas del campeonato. Aunque el combinado germano puede que esté contento si sucede, especialmente Rüdiger y Kimmich, ya que una derrota frente a ellos el pasado mes de junio aumentó la presión sobre un combinado que ahora mismo se encuentra sin entrenador tras las destitución de Hansi Flick.