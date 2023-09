La gran oportunidad de Joao Félix, en el Barça no quieren esperar más: Ansu y Abde son el pasado

Portugal se enfrenta a Luxemburgo (20:45, hora española) en el sexto partido de clasificación para la Eurocopa 2024 con las miradas puestas en el rendimiento de Joao Félix. El jugador del FC Barcelona apenas ha jugado esta temporada y parece que tendrá la oportunidad de ser titular.

El portugués solo ha disputado los once minutos que le dio Xavi Hernández en la cuarta jornada de La Liga frente a Osasuna en El Sadar. Su debut fue feliz por la victoria de su equipo con gol decisivo de Lewandowski, pero apenas participó en los ataques y no pudo aportar nada al juego. Algo normal si tenemos en cuenta que no había contado para Simeone en el inicio de la competición, y por lo tanto, no puede contar con el ritmo necesario para poder demostrar todo el fútbol que lleva dentro.

El partido contra Luxemburgo parece la ocasión perfecta para que el azulgrana pueda ser titular, juegue una gran parte del encuentro y muestre su calidad. Sería, sin duda, una buena noticia para el Barça que su proceso de puesta a punto se pudiese acelerar todo lo posible para que el portugués pueda sumar ante el Betis, el próximo rival de los blaugranas. Joan Laporta llevaba mucho tiempo interesado en él y espera que se convierta en una pieza importante del equipo después de las salidas de Ansu Fati y Abde. La libertad que le da partir desde la banda izquierda, pero meterse mucho por dentro, puede hacerle un jugador más difícil de frenar para las defensas rivales.

La selección de Cristiano Ronaldo es primera de su grupo de clasificación después de haber ganado los cinco partidos que ha disputado, el último, frente a Eslovaquia (0-1), donde el ex del Real Madrid estuvo mal. Pese a ello, el gol de Bruno Fernandes sirvió para que el conjunto luso siga contando todos sus duelos como triunfos.

Fijo para Roberto Martínez

Joao Felíx cuenta con la confianza de su seleccionador, que le ha convocado siempre desde que llegó al banquillo luso a principios de 2023. Hasta el momento, ha jugado tres partidos y ha anotado un gol, el conseguido ante Luxemburgo en la goleada por 0-6 que consiguieron los portugueses. Fue titular frente a Bosnia y Herzegovina y Liechtenstein.