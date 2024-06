Arda Güler ya se pone la altura de un 5 veces ganador del Balón de Oro, euforia en el Real Madrid

Ayer, en un emocionante encuentro de la Eurocopa, el joven talento turco Arda Güler hizo historia al igualar a Cristiano Ronaldo como el único jugador en anotar un gol en su debut en el prestigioso torneo.

Con apenas 19 años, firmó el gol que dio la ventaja a Turquía ante Georgia en un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta los últimos minutos.

El duelo, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund, comenzó con una intensa presión por parte de ambos equipos. Turquía y Georgia demostraron desde el inicio su deseo de avanzar en el torneo creando varias oportunidades de gol hasta que llegaron los tantos de Müldur y Mikautadze en la primera mitad. Sin embargo, fue en el minuto 65 cuando Arda Güler logró batir a Mamardashvili con un potente disparo desde fuera del área. Este tanto no solo significó la ventaja para su equipo, sino que también marcó un hito personal para Güler.

ARDA GULER WHAT A GOAL



RECORD: 19 year old " Arda Guler " has broken Cristiano Ronaldo's record from 2004 to become the 𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆𝐄𝐒𝐓 player to ever score on their Euro debut 😱🔥 pic.twitter.com/lr6XfiL3X8