Aviso a Pedri, Gavi, Joselu y De la Fuente: Haaland y Kvaratskhelia pueden cargarse al campeón

No hay peor destino para un equipo con pretensiones de ser campeón que no depender de sí mismo y eso es justo lo que quiere evitar la España que comanda Luis de la Fuente, que mira al inicio de curso, en su caso allá por el mes de septiembre, con reparos debido a un calendario atroz y una necesidad de infalibilidad absoluta. Los Gavi, Joselu, flamante nuevo jugador del Real Madrid, y compañía, pese a venir de haber ganado la Nations League, ahora deben cumplir en seis compromisos, dos muy complicados.

Pedri, otro miembro de La Roja que no estuvo en la consecución del título de la Liga de las Naciones, previsiblemente sí estará en lo que resta a España hasta despedir el año, allá por el mes de noviembre de 2023, y para entonces si los hispanos no han logrado sacar tres puntos de cada uno de los próximos seis partidos posiblemente tendrán problemas para estar en la próxima Eurocopa de 2024.

Georgia (de visitante, el día 8 de septiembre), Chipre (en España, el 12 de septiembre), Escocia (como local, el día 10 de octubre), Noruega (como visitante, el 15 de ese mes), y de nuevo Chipre (como visitante, el día 16 de noviembre) y Georgia (como local, el 19 de noviembre) son los seis compromisos que tiene por delante una España que va cuarta en su grupo de clasificación para la próxima Eurocopa de 2024 y que, por tanto, debe reaccionar.

Escocia con 12 puntos y Noruega y Georgia con 4 aventajan a España, con 3 puntos. Los escoceses estarían virtualmente clasificados para la cita de Alemania, mientras que La Roja deberá sudar para estar entre las dos mejores y citarse en suelo alemán contra las grandes del viejo continente por la lucha por el europeo. No parece que La Roja no sea capaz de hacerlo, toda vez que posee dos partidos menos disputados que escoceses y noruegos, pero los combinados de Erling Haaland y el de Khvicha Kvaratskhelia (con tres duelos jugados), sus dos grandes contrincante, pretenden poner en apuros a una España que no puede faltar a la cita de la Euro 2024.