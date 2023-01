Benzema, Le Graet y Deschamps revientan Francia y Mbappé toma partido

Para suerte de Didier Deschamps, Francia, su Francia, no se ha clasificado para la Final Four de la Nations League que se disputará una vez acabe la temporada en curso, por lo que no tendrá que hacer frente a una nueva posibilidad de caer, y por ende a críticas, aunque eso no supone tranquilidad para el míster francés, ya que el terremoto Noël Le Graët ya se ha desatado y amenaza con barrer al entrenador, con Zidane, Benzema y Kylian Mbappé remando, parece, cada vez más en la misma dirección.

Las palabras en contra de Zinedine Zidane han destapado todos los supuestos deslices del mandamás del fútbol francés, lo que podría llevar a su caída en unos días y, por extensión, señalar directamente a Deschamps. Sabemos que Benzema se ha enemistado desde hace tiempo con el seleccionador pero ahora hay una puerta abierta para descargar su furia contra este; es más, se anuncia desde fuentes cercanas al Balón de Oro que podría romper su silencio al respecto en próximas fechas y eso, a buen seguro, dañaría más la imagen del entrenador y su entorno, lo que incluye al mismo Noël Le Graët.

Pero vayamos más allá, Le Graët no ha podido con Zidane, y no lo ha hecho porque la leyenda de Zizou es más fuerte que él, incluso, a veces, que Francia: el fútbol es su carta de presentación y es inmaculada. El Real Madrid, Mbappé o diferentes deportistas de élite franceses, hasta el presidente Macron, han salido en ayuda del exentrenador y jugador del Real Madrid, señalando a un Le Graët que ha tenido que retractarse. Pero ya es tarde para él: ahora se ve todo el pastel. Sonia Souid, la conocida agente, ha ido más allá: le ha acusado de acoso. El castillo de les bleus se tambalea.

¿Y qué puede ocurrir? En los próximos días hay quien habla de la posible renuncia de Le Graët a su cargo, lo que situaría a Deschamps en una posición desfavorable y su extensión de contrato hasta 2026 pendiente de un hilo. Y si cae Deschamps, Zidane se alzará y con él Benzema. Por ahora ambos se han echado a un lado, pero eso puede cambiar. Mbappé, la gran estrella del equipo, se ha pronunciado en favor de Zizou y ha tomado partido, por lo que si se siguen desentrañando verdaderas no contadas, Francia podría dar un paso más en favor de los dos mitos del Real Madrid y forzar, con ello, la caída de Deschamps.

Francia se haya en la encrucijada, tiene muchas sombras que empiezan a ver la luz y basura que recoger; veremos que ocultan los escombros.