Tchouameni entra en el túnel de Camavinga: Kroos y Modric, puro terror

Dicen que el Mundial de Qatar ha pasado factura en el Real Madrid, pero, ¿acaso no han llevado más jugadores el Barça o el Manchester City? No, la explicación del bajón del equipo de Carlo Ancelotti, con un pobre bagaje en resultados en 2023 pero sobre todo en la elaboración, señala directamente a la construcción de juego y a la defensa blanca, donde hay varios nombres señalados, pero lo que más preocupan son los túneles de Tchoaumeni y Camavinga.

Y aquí sí tiene responsabilidad Carlo Ancelotti, que lejos de dar el relevo más efusivamente al último sigue manteniéndolo como recurso de últimos minutos. Él sabrá la razón que le lleva a tal cosa, sin embargo cabe preguntarse, ¿y si Toni Kroos decide que quiere dejarlo? ¿Y si Luka Modric no renueva? El problema, en ese supuesto no tan descabellado, más allá de que se consiga (o no) en Chamartín la incorporación de Jude Bellingham, será enorme.

Empecemos con el jugador que sí juega y en el que sí confía Ancelotti pero no está respondiendo, como es Tchouameni. Por momentos al francés, un portento físico, se le ve poco fresco y sin rapidez y eficacia en la ejecución, algo que ya sacudía al Madrid con Casemiro -con una pericia muy limitada en la distribución- que sin embargo el brasileño compensaba con una rotundidad taxativa en defensa. Tchouameni no alcanza por ahora esos niveles, ni en la organización ni en la destrucción, y eso se paga.

Más preocupante, porque es responsabilidad directa de Ancelotti, es el caso Camavinga, al que el técnico está quitando la confianza en cada choque. Solo ha jugado cuatro partidos de liga de titular de dieciséis, dos más en Champions League y en los últimos duelos apenas supera una presencia de 20 minutos, mirando la confianza en los jóvenes de otros entrenadores, como Xavi, parece un reparto de minutos muy escaso para el que debe ser en la 23/24 el nuevo Modric.

Y si los dos franceses han caído en su rendimiento (también Fede Valverde), ¿qué pasa con el alemán y el croata? Básicamente que siguen siendo cruciales y esa es una mala noticia en Chamartín. Si se apagan, ¿qué puede esperar un Madrid que tampoco ha usado en dos temporadas la cantera? Poco o nada. No, no hay plan B en la medular del Madrid y eso lleva al equipo a un callejón sin salida.