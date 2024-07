CR7 acabará hoy como Kroos: Leo Messi y el Madrid creen que Mbappé y Griezmann lo harán, se acabó

Portugal y Francia se ven las caras (21.00, hora española) en el segundo duelo importante del día y de más cartel en estos cuartos de final de la Eurocopa, junto con el España-Alemania, con el eco en la expedición lusa de Cristiano Ronaldo, un jugador que carece de acierto en el torneo y al que se señala desde la opinión pública como posible tapón del combinado de Roberto Martínez, plagado de talento. Y para añadir picante al debate, Griezmann y sobre todo Mbappé van a ponerlo todo de su parte para que este finalice de forma abrupta.

Sin el arma clave, ¿por qué?

Se entienden las críticas a CR7 en lo que respecta a su selección debido a que esta, Portugal, tiene uno de los mejores equipos posición por posición y el jugador del Al Nassr, cuyo gran argumento, debido a su merma física y técnica, es el gol, no aparece. El ex del Real Madrid recibe críticas por sus números, que son muy pobres, y por lo que supone mantenerlo en el once tipo.

Para empezar, es evidente que Cristiano Ronaldo ya no está para los grandes esfuerzos defensivos que implica el fútbol del máximo nivel, tanto en presión sobre la salida de balón del rival como en buscar la velocidad a los espacios, donde sus carencias son importantes. Por otro lado, en lo que respecta a Francia, las diatribas contra el de Madeira vienen dadas porque se verá las caras ante uno de bloques defensivos más potentes del torneo, si no el más fuerte, como es el de les bleus.

La jubilación de un ídolo

Pero en el fondo del choque estará Kylian Mbappé, quien tuvo a CR7 de ídolo mientras este triunfaba en el Real Madrid y que ahora, en el choque y tras firmar él por el club blanco, puede acabar con la carrera de CR7 en la selección lusa si Francia deja en la cuneta a Portugal; con las críticas recibidas y la edad del 7, parece complicado que llegue al Mundial. Leo Messi, en la distancia de la Copa América, puede ver el ocaso de su gran rival, al menos a nivel de selecciones, a manos de su exsocio en el Paris Saint-Germain: a CR7 le puede acompañar un destino similar al de Toni Kroos.