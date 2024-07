Era de esperar y, tras Kroos, una leyenda del Real Madrid y Balón de Oro anuncia un bombazo similar

El mundo del fútbol se prepara para despedir a dos de sus más grandes estrellas ya que otra leyenda del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha anunciado que se retirará tras la Eurocopa 2024, uniéndose a Toni Kroos en su adiós del deporte profesional.

El internacional portugués ha sido una figura icónica en el Real Madrid, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos del club. Su decisión llega en un momento crucial, ya que Portugal se prepara para enfrentarse a Francia en los cuartos de final del torneo.

El anuncio de Ronaldo se produjo después de un partido agridulce contra Eslovenia. En un duelo que se extendió hasta la prórroga, El Bicho tuvo la oportunidad de asegurar la victoria para su equipo con un penalti. Sin embargo, su tiro fue detenido por Jan Oblak, el portero esloveno y antiguo rival de LaLiga, conocido por sus épicas batallas contra el Real Madrid durante los clásicos enfrentamientos con el Atlético de Madrid. A pesar de fallar este crucial penalti, Ronaldo demostró su temple y experiencia al marcar durante la tanda de penaltis, ayudando así a su equipo a avanzar a la siguiente ronda.

Momentos inexplicáveis. Vamos dar tudo! Obrigado, 🇵🇹 pic.twitter.com/DoYEq1gPqp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 1, 2024

Tras el partido, Ronaldo se mostró visiblemente emocionado durante las entrevistas post-partido. Su confesión de que este será su último torneo internacional sorprendió y conmovió a los aficionados y compañeros por igual. "Ha sido un viaje increíble, lleno de altibajos, pero todo tiene un final. Estoy orgulloso de lo que he logrado con Portugal y con todos los clubes donde he jugado. Esta será mi última Eurocopay estoy decidido a darlo todo hasta el final", declaró Ronaldo, tal y como indica The Real Champs, con lágrimas en los ojos.

La noticia de su retiro, junto con la de Toni Kroos, marca el fin de una era dorada para el Real Madrid. Ambos jugadores han dejado una huella imborrable en la historia del club, contribuyendo significativamente a sus numerosos éxitos nacionales e internacionales. Ronaldo, en particular, ha sido una figura central en la conquista de múltiples títulos de LaLiga y la Champions League, además de romper innumerables récords individuales y ser cinco veces Balón de Oro.

A medida que Portugal se prepara para su enfrentamiento contra Francia, los ojos del mundo estarán puestos en Ronaldo, no solo por su capacidad de cambiar el curso de un partido, sino también por la carga emocional de sus últimas apariciones en un torneo internacional. Su legado en el fútbol es inmenso, y su despedida promete ser un momento emotivo tanto para sus seguidores como para todos los amantes del deporte.