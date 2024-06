Era favorito como Bellingham y Toni Kroos, pero, con Modric, apunta a decepción en la Eurocopa 2024

Antes del comienzo de la Eurocopa de este 2024, había tres grandes países que partían como los grandes favoritos a alzarse con el título de mejor selección del viejo continente. La Inglaterra de Jude Bellingham, la reforzada Alemania de Toni Kroos y la potente Francia de Kylian Mbappé. Sin embargo, Les Bleus, lejos de mostrarse como el equipo dominante e imparable que debería ser, mostró su peor cara contra Países Bajos en un partido donde faltaron muchas ideas al equipo que más talento amasa en el torneo.

Y es que un equipo que cuenta con talentos del calibre de Mbappé, Griezmann, Ousmane Dembélé o Kingsley Coman, no debería pasar tantos apuros para generar peligro, algo que, como se vio contra Países Bajos no es su fuerte, ya que, mientras que la solidez defensiva sigue ahí, la potencia ofensiva se ha mostrado prácticamente nula si Mbappé no está sobre el verde. Lo que coloca a los galos a la altura de Croacia como decepciones de la Euro.

De ser el equipo de Mbappé y Griezmann a un MVP del Al-Ittihad

La realidad es que, como ya se demostró en el partido inaugural, el equipo entrenador por Didier Deschamps no tiene intención alguna de mostrar un fútbol especialmente vistoso ni propositivo. Por mucho talento que pueda llegar a juntar en la delantera, el combinado francés apuesta por la solidez defensiva y el poderío físico en la medular. Tan es así que, pese a contar con talentos generacionales del calibre de Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, el MVP, tanto del primer, como del segundo partido, fue N’Golo Kanté, que ahora está en Arabia Saudí y está muy lejos de ser un jugador de carácter ofensivo.

Y es que, pese a saber ya de qué pie cojea Deschamps, no deja de resultar decepcionante ver a un equipo con tanta calidad, dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo un fútbol propositivo para mostrar una cara que, si bien, da resultados, está lejos de dar todos los títulos que podría ganar Francia. Pues, con esta generación dorada, ‘solamente’ han ganado un Mundial, pues han caído en las dos Eurocopas que han jugado y se dejaron la final del último Mundial también por el camino.

Así pues, pese a ser, como siempre, favorita, la Francia de Mbappé se presenta como la gran candidata a decepción del torneo, pues entre la falta de resultados y de un juego medianamente atractivo, el conjunto de Les Bleus está a años luz de lo que debería ser.