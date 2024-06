Hasta Al-Khelaïfi dudará de Luis Enrique por la Euro: lo echó de La Roja y es clave con De la Fuente

El enorme debut de La Roja en la Eurocopa ha dejado varios jugadores ciertamente reforzados para afrontar con la máxima confianza lo que resta del torneo. Además de Morata, sobre el cual ya hemos hablado en Don Balón, Fabián Ruiz ha sido el gran protagonista de la contundente victoria frente a Croacia, donde el jugador del PSG ha hecho un partido digno de ser recordado.

Además de dar asistencia del primer gol de Morata, el de Los Palacios fue el autor del segundo tanto de los españoles, que vieron como gracias a Fabián, se ponían 2-0 en la primera media hora de un encuentro donde, pese a no tener la posesión, los de Luis de la Fuente se mostraron muy superiores a Modric y compañía, que sucumbieron ante una España dirigida por Fabián.

La realidad de Fabián Ruiz con La Roja era ciertamente complicada con la presencia de Lucho en el puesto de seleccionador. Pues, tras una actitud que no gustó nada al asturiano en la Euro 2020, dejó de ir convocado de forma fulminante. Una decisión que se acabó asumiendo con naturalidad hasta que Luis de la Fuente volvió a apostar por el de Los Palacios, que nada más empezar esta Euro 2024 ha dado toda la razón a su gran valedor.

