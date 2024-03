Lamine Yamal y Williams lo piden a gritos para la Eurocopa: Morata fuera por otro 9 más convincente

Que Álvaro Morata está viviendo su peor momento de la temporada es algo ineludible dadas las últimas actuaciones del ariete del Atlético de Madrid, quien ha visto frenada en seco su extraordinaria marca goleadora.

De ahí que, con la Eurocopa en el punto de mira, a Luis de la Fuente le hayan entrado múltiples dudas sobre qué delantero deberá completar su primer ‘11’ titular acompañando a Lamine Yamal y Nico Williams en el tridente de ataque, siendo estos dos futbolistas cuya titularidad no admite ningún tipo de cuestionamiento dado el espectacular momento de forma que viven.

El delantero Joselu Mato ha emergido como posible titular en la Selección durante la Eurocopa, bajo la dirección del entrenador Luis de la Fuente. La inclusión del ariete del Real Madrid en el equipo titular ha generado un debate intenso entre los aficionados y expertos del fútbol, marcando un cambio significativo en la alineación de La Roja.

La decisión de De la Fuente de darle la oportunidad a Joselu Mato ha sido recibida con sorpresa, especialmente teniendo en cuenta la presencia habitual de Álvaro Morata en la delantera del equipo nacional.

Por otro lado, la salida de Morata del puesto titular ha sido un golpe inesperado para el delantero, quien ha sido una figura clave en la selección española en años anteriores. A pesar de su historial y experiencia, Morata está cerca de perder su puesto en el '11' inicial bajo la dirección de De la Fuente, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en la Selección.

La decisión de De la Fuente de apostar por Joselu en lugar de Morata ha dividido opiniones ya que, aunque el jugador del Atlético de Madrid no atraviesa un momento dulce, el pupilo de Ancelotti no está gozando de muchas oportunidades. En ese sentido, esto no ha evitado que el veterano atacante blanco haya dejado muy buenas sensaciones en el césped.

De ahí que, con la Eurocopa en el punto de mira, los ojos del mundo del fútbol están puestos en la evolución de esta situación y en el rendimiento de estos dos delanteros en los meses que restan de campaña.