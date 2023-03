Benzema claudica, Florentino Pérez va al banco y ya es real: 114M de urgencia por un nuevo 10

Pocos balones de oro fueron más justos que el que ganó la temporada pasada Karim Benzema, primero porque fue el mejor del mejor equipo, pero además porque su competencia no demostró tanto y, aunque numéricamente hubiera excepciones, no fueron tales estas en los partidos en los que hay que demostrar. Fue, posiblemente, su techo como futbolista pero su nivel excelso de la 21/22 ya no ha vuelto, es más, corre riesgo de truncarse abruptamente. De ahí que el Real Madrid, falto de un goleador y referente con continuidad, se piense activar esta posibilidad.

Dos elecciones, una bomba

Ya ayer en Don Balón les contábamos que el Madrid, si se decide a fichar, no irá con medias tintas al mercado. No, de lanzarse a por un recambio de Benzema, que casi con toda probabilidad renovará con el Madrid hasta junio de 2024, será un jugador para la que viene y futuras temporadas, es decir, se irá al banco al menos con perspectiva de fichar un crack mundial para las próximas cuatro temporadas. Y tal y como os contábamos, Harry Kane y Victor Osimhen son los elegidos.

¿Supone eso que el Madrid vaya a tratar de contratarlos? Todavía no, pero desde luego ya están en su agenda y por tanto cumplen con los requisitos previos a la formalización de una ataque. En base a ello y tras consultar fuentes inglesas, Kane ha tomado mucha fuerza precisamente por aquello que parecía que le sacaba de la ecuación: es la mayor certeza que existe en el mundo del fútbol para hacer de 9 referencial, delantero potente, creador de segundas jugadas y, a la vez, con calidad suficiente para descolgarse y hacer de 10 cuando llegue el momento; es decir, eso que Benzema hace a las mil maravillas.

Ni siquiera Erling Haaland, que sin duda es mejor finalizador que el resto, cumple con las características comentadas, esas de creador y finalizador que sí compone Kane. ¿Y el precio? Sabe ya el Madrid hasta eso: 100 millones de libras esterlinas, publica abiertamente The Times al respecto de su salida de Londres, es decir, unos 114 millones de euros. La cantidad, dependiendo de Jude Bellingham y dadas las urgencias que tiene el equipo, es plausible y se está sopesando en el Santiago Bernabéu. Ojo a este movimiento, porque el jugador está como loco por la posibilidad y, dicen fuentes consultadas, que estaría dispuesto a todo, incluido el transfer request, por vestirse de blanco. El 10 de los spurs acaba contrato en 2024 y el Tottenham se abre a una venta para no perderlo gratis y por la presión ejercida por el jugador.