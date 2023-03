Luis de la Fuente repetirá en Escocia con 3 cracks que ridiculizaron a Luis Enrique ante Odegaard

El bloque cerrado y un mando incontestable son las loables aunque no compartidas fórmulas que usó en su gestión de la selección española el anterior entrenador, Luis Enrique. El público, a veces soberano, no lo entendió nunca y Luis de la Fuente se ha encargado de poner en tela de juicio en su primer partido, ante la Noruega de Martin Odegaard (de clasficación para la Euro 2024) esa decisión del anterior entrenador; sobre todo en base a tres cracks que ridiculizaron la apuesta mantenida en La Roja con anterioridad.

El primero de todos, eje también de la actualidad del Real Madrid, es Nacho Fernández, a un nivel excelso en su posición, de central, esa que no le deja ocupar Carlo Ancelotti. Seguro, rápido, expeditivo y con una limpia salida de balón, el madrileño se ganó el derecho a ser elegido como uno de los mejores en España en estos momentos en su puesto, algo que Luis Enrique nunca consideró, fruto, en parte, de aquellas máximas que se fijó el técnico asturiano. Para algunos Lucho se olvidó de que más allá de un buen grupo está lograr que ese buen grupo esté formado por los mejores jugadores. Cuestión de estilos.

Otro jugador que desapareció de las llamadas Lucho fue Mikel Merino, un clásico con Luis de la Fuente, motor de la Real Sociedad y uno de los más atinados y participativos futbolistas españoles ante Noruega. Capaz de organizar y superar líneas rivales con pases entre ellas, el futbolista txurriurdin también posee la envergadura necesaria para cumplir en el repliegue y el despliegue. Un enorme organizador otrora olvidado.

Por citar un tercero, que marcó a fuego su nombre (como lleva haciendo en lo alto de las últimas clasificaciones del pichichi de LaLiga en las últimas temporadas) en el partido, diremos que posiblemente Luis Enrique se equivocó no convocando a un jugador como Joselu, capacitado para ejercer de nueve cuando los espacios y el juego no consiguen profundizar, cuando los rivales se encierran. El canterano blanco, hoy jugador del Espanyol, demuestra temporada tras temporada que lleva el gol en la sangre y ante los escandinavos no puedo confirmarlo con más rotundidad: dos tantos en menos de 5 minutos, concretamente en 4 minutos y 15 minutos.

Todos ellos volverán a ser de la partida ente Escocia mañana (Hampden Park, 20.45, hora española)