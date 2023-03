Verratti y Barella quieren una guerra en el Maradona contra Kane y Bellingham, con un ojo en La Roja

Tanto Italia como Inglaterra tienen cuentas pendientes, consigo mismos y sus aficionados y entre ellos. Los italianos fueron uno de los verdugos de la vergüenza vivida por Inglaterra en la Nations League, donde ahora está en ‘segunda división’ de la competición. Pero nadie oculta que los de Southgate fueron uno de los mejores equipos del pasado Mundial, ese al que no acudió La Nazionale. Por todo, Verratti y Barella comandan en el Maradona un ataque al combinado de Harry Kane y Jude Bellingham.

Italia no puede fallar

Que Italia no puede faltar a la cita europea se explica desde dos ángulos. Uno, por prestigio e historia, que le obliga ante su gente al menos a estar en el europeo, más si cabe teniendo en cuenta que no estuvieron en Qatar. El otro, porque es el vigente campeón tras ganar en la Eurocopa de 2020 precisamente a Inglaterra. De ahí que los Verratti, Jorginho o Barella, estrellas del combinado de Roberto Mancini, quieran hoy en el Diego Armando Maradona de Nápoles (20.45, hora española) una victoria de prestigio y explícita ante los Three lions.

El 9 y el jugador del Dortmund, a escena

Pase lo que pase hoy, Harry Kane y Jude Bellingham van a estar de ahora en adelante en el foco de todas las miradas. Con respecto al duelo, el delantero puede superar a Wayne Rooney como el goleador histórico de su selección, más allá de los 54 tantos. Pero es que además Kane está en la agenda de Madrid y Bayern ante su deseo de marcharse al final de temporada, un deseo al que el Tottenham ha puesto precio. En la misma tesitura está Bellingham, que parece se acerca al Manchester City ante la mirada impotente de Liverpool y Real Madrid.

Malta, Macedonia del Norte y Ucrania son los otros componentes del Grupo C de esta clasificatorio para la Euro 2024 por lo que, a priori, el duelo entre italianos e ingleses dirimirá las dos primeras plazas.

Una mirada a España

Por último y en clave italiana, también española, los de Mancini a partir de ahora y hasta el próximo mes de junio mirarán con interés lo que haga La Roja de Luis de la Fuente, su rival en la semifinal de la Nations League.