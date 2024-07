Mbappé y Cristiano presumían antes del torneo pero la realidad encumbra a Yamal y Nico Williams

Tras la fase de grupos y los octavos de final de la Eurocopa, se puede confirmar que España ha dejado las mejores sensaciones sobre el césped. La selección dirigida por Luis de la Fuente ha mostrado un fútbol fluido, dinámico y ofensivo, consolidándose como uno de los favoritos para llevarse el título. Dos figuras clave en este éxito han sido Lamine Yamal y Nico Williams, quienes han brillado en el ataque y capturado la atención de aficionados y expertos por igual.

Desde el inicio del torneo, España ha demostrado una combinación de solidez defensiva y creatividad en el mediocampo, pero ha sido en el frente de ataque donde ha verdaderamente destacado. Lamine Yamal, con tan solo 16 años, ha dejado una huella imborrable en su primera gran competición internacional. Su habilidad para desbordar por la banda, su visión de juego y su capacidad para tomar decisiones bajo presión han sido cruciales para el éxito de España.

En el primer partido de la fase de grupos, Yamal se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de la Eurocopa, y no decepcionó. Contra Croacia, con solo 16 años y 338 días, Yamal mostró una madurez sorprendente, creando 11 oportunidades y completando 11 regates. Su desempeño le valió no solo el reconocimiento como el jugador del partido, sino también el respeto de sus compañeros y rivales.

A su lado, Nico ha sido el complemento perfecto. Con su velocidad, técnica y capacidad para encontrar espacios, el navarro ha sido una pesadilla para las defensas rivales. Sus constantes movimientos y su capacidad para asistir a sus compañeros han sido fundamentales para el ataque español. Hasta ahora, Williams ha liderado la tabla de asistencias del torneo con dos pases decisivos, mostrando una química especial con Yamal y el resto del equipo.

En los octavos de final, España se enfrentó a una dura prueba contra una selección bien organizada. Sin embargo, con la dupla de Yamal y Williams en su mejor forma, lograron superar el desafío con un contundente 4-1.

Las actuaciones de Yamal y Williams no solo han sido destacadas individualmente, sino que también han elevado el rendimiento colectivo de la selección española. Su entendimiento en el campo, combinado con el liderazgo de jugadores veteranos, ha creado una sinergia que ha llevado a España a ser considerada como el equipo que mejores sensaciones ha dejado en la Eurocopa a pesar de que, antes del torneo, la Portugal de Cristiano o la Francia de Mbappé se postularon como los grandes favoritos.