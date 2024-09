Ni Lio Messi ni Cristiano; jugadores del Inter, Madrid y del City: los candidatos al Balón del Oro

Finalmente no habrá un nuevo cara a cara entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro. De hecho, y para tristeza de los amantes del fútbol, esta será la primera vez desde 2003 que ninguno de los dos está entre los nominados al prestigioso premio de France Football.

El anuncio marca el fin definitivo de una era que duró 21 años, en los que ambos elevaron el nivel del fútbol mundial. Messi cierra su carrera con ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano Ronaldo se despide con cinco, dejando un legado incomparable en la historia del deporte.

Los 30 nominados a ganar el Balón de Oro son: Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

También están: Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Çalhanoglu (Inter Milan) y William Saliba (Arsenal), Rodrigo Hernández (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) y Palmer (Manchester City).

