Shock en Francia y Madrid, revés millonario para Ancelotti: para Mbappé esta lesión es catastrófica

Que a cinco días del inicio de Francia en la Eurocopa (el lunes, 17, ante Austria), les bleus está sopesando acudir al Comité Médico de la UEFA para ver si puede modificar su convocatoria a última hora por una lesión de un jugador del Real Madrid, es un palo para los franceses, para su estrella, Kylian Mbappé, y para un Madrid que está preocupado por su jugador. Pero además Carlo Ancelotti tuerce el gesto porque se le cae un ensayo clave.

Una lesión que costó una Champions y puede dejarle sin cita veraniega

Aurelian Tchouameni está a un solo paso de quedarse sin Eurocopa por su manida lesión en el pie, la cual ya le hizo perderse la final de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, que ganaron los blancos (0-2). Y eso, más allá de ser un contratiempo enorme para el seleccionador nacional galo y para su amigo y nuevo compañero en el Madrid, Mbappé, también es un problema para el Madrid en general y para Carletto en particular.

Doble pareja

Hace un año -más con Toni Kroos y Luka Modric en la plantilla- el dúo formado por Eduardo Camavinga y Aurelian Tchouameni no es que no estuviera preparado para ser la pareja titular del Madrid, también de Francia, es que el alemán y Valverde lo impedía, pero ese obstáculo ya no existe y además los dos jóvenes mediocampistas franceses son una temporada más maduros, de ahí que Carletto mirara la prueba del europeo con entusiasmo; era algo así como una oportunidad.

Pero la lesión de estrés en el pie izquierdo de Tchouameni, que le puede dejar sin Eurocopa, está más cerca de impedir ver a la nueva pareja blanca junta en la cita de selecciones que de visualizar semejante ensayo. Tengan en cuenta que si tiene éxito el experimento, este ya llegaría rodado a Madrid, donde los dos futbolistas franceses están llamados a jugar junto al charrúa como titulares en la zona de creación merengue. Así, esta lesión corta todo de raíz, y no solo eso, deja a Mbappé y Deschamps sin una pieza clave en les bleus. El varapalo es total, el fichaje de los 80 kilos, llamado a dar un paso al frente esta campaña, empieza muy mal.