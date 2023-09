Tchouameni y Kylian Mbappé se alían con todas las miradas encima: Camavinga no entiende las dudas

Aurelien Tchouameni ha sido uno de los principales protagonistas en la victoria de Francia frente a Irlanda por 2-0. El centrocampista del Real Madrid fue titular y marcó un golazo para adelantar a su selección.

El mediocentro francés sigue demostrando que está a un nivel muy alto en este inicio de temporada. Se ha ganado la confianza de Didier Deschamps para liderar la medular de la subcampeona del Mundo, y jugó el partido completo de la quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, en la que el combinado galo ha hecho pleno de victorias y suma quince puntos. Marcus Thuram puso el 2-0 definitivo.

El gol de Tchouameni llegó en el minuto 19 del encuentro, cuando Francia sacó en corto un saque de esquina. Mbappé recibió y atrajo a los defensores irlandeses, dándole algo de tiempo al jugador del Real Madrid para armar la pierna y llevar su latigazo al fondo de las redes visitantes. Un auténtico golazo que recuerda al que consiguió durante las eliminatorias del pasado Mundial 2022 contra Inglaterra.

Esa acción la recordaron hace poco el francés y Jude Bellingham, que fue el rival que intentó desviar el disparo que acabó superando a Jordan Pickford durante el Campeonato del Mundo. Una anécdota entre dos de los jugadores blancos que mejor han comenzado la temporada en el conjunto de Carlo Ancelotti. Tchoaumeni ha sido titular en todos los partidos oficiales que se han disputado hasta el momento, aunque la muy buena actuación de Toni Kroos frente al Getafe, y el comienzo de la Champions League puede hacer que tenga menos minutos en las próximas semanas.

Deschamps y sus dudas

Camavinga vivió el partido contra Irlanda de forma muy diferente a la de su compañero a pesar de estar en un gran momento de forma también. No estuvo en el once inicial y saltó al campo en el minuto noventa sustituyendo a Antoine Griezmann. Pese a que durante el pasado Mundial llegó a utilizarle como lateral izquierdo, Deschamps no parece convencido de que el jugador del Real Madrid encaje bien en su medular. Rabiot es el hombre de confianza del seleccionador galo para formar pareja con Tchoaumeni, como se demostró en el partido.