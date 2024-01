Un crack de Luis de la Fuente ya pone temblar a Carvajal: igual que Salah y mejor que Phil Foden

Esta temporada de la Premier League está llena de sorpresas y revelaciones de lo más interesantes. Entre ellas, la explosión de un Pedro Porro que está llevando al Tottenham de postecoglou al siguiente nivel y a soñar con competir hasta el final esta Premier. Y es que, el carrilero español ha cambiado la cara a los suyos partiendo desde la banda derecha, donde es una auténtica bala y ya suma un total de ocho asistencias, un registro que lo pone en la cabeza de la lista de máximos asistentes junto a Mohamed Salah.

Estrella en Inglaterra… ¿y en la Roja?

Ante la gran temporada de Pedro Porro, surge un importante dilema en la selección española, donde ahora mismo Luis de la Fuente está ante el mejor de los problemas. Pues, además del carrilero del Tottenham, también dispone de un Dani Carvajal que ha vuelto a su mejor versión en el Real Madrid, hecho que obligará al seleccionador español a tomar una muy dura decisión al definir los onces de la próxima Eurocopa.

Estadísticamente, la temporada de Dani Carvajal no es tan espectacular como la de su homólogo en el Tottenham. El madridista solamente ha sido capaz de sumar tres goles y tres asistencias en lo que va de campaña, unos registros no muy llamativos que contrastan con el excelso rendimiento del español, que se ha convertido en un intocable para Ancelotti.

Por su parte, Porro tiene todos los números a su favor gracias a su gol y otras nueve asistencias entre todas las competiciones, siendo ocho de ellas en Premier League, siendo el que más pases de gol ha acumulado junto a Mohamed Salah, por delante de estrellas ofensivas como el mismo Phil Foden.

Por otro lado, la solidez defensiva que aporta un veterano como lo es Dani Carvajal no es la misma de Pedro Porro, que tanto por inexperiencia como por no tener tantos recursos defensivos, acostumbra a sufrir más en fase defensiva, hecho que compensa con unas aportaciones ofensivas al alcance de muy pocos en el mundo. Y es que, no por nada, es el máximo asistente de la liga más competitiva del planeta.