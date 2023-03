Fulminó a Guardiola y Ten Hag, sonó para el Real Madrid y ahora quiere quedarse Harry Kane

A grandes males, grandes remedios, ha pensado Daniel Levy a la hora de buscar una salida fácil a la marcha más que asegurada de Antonio Conte del Tottenham. Lo del italiano no ha funcionado y su desencuentro con la institución es total, de modo que los spurs están empezando a luchar la alternativa que mejor resultado les ha dado en los últimos tiempos, ese míster que sonó y mucho para dirigir al Real Madrid.

Evidentemente hablamos de Mauricio Pochettino, el cual durante bastante tiempo ha esperado la llamada del Real Madrid, esa que parece no se va a producir. Sí llamó el conjunto merengue, a parecer, a Conte cuando Zinedine Zidane salió del Madrid, pero por entonces el italiano se hallaba comprometido y no pudo aceptar. El Real Madrid ya no lo considera ni por estilo ni por carácter. Parece que tampoco a Pochettino y sin embargo ellos dos están ahora conectados con el Tottenham como pasado y previsible presente.

Finalista de la Champions, fracaso en el PSG

Recordemos que el mayor éxito en la historia del Tottenham fue acariciar la Champions League hace solo cuatro temporadas y media, en 2019, cuando llegaron a la final de la Liga de Campeones, que perdieron, ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Pues bien, fue Pochettino quien consiguió ese hito en el equipo londinense y es por tanto un entrenador que funcionó, conoce el club y, a su juicio, está capacitado para devolverle el prestigio a la entidad, ese que anhelan en el Tottenham Hotspur Stadium. Cabe señalar que aquel 2019 se cargó al Dortmund y luego al City de Guardiola o al Ajax de Ten Hag.

Asunto Kane

No está hecho este movimiento pero se intuye toda vez que el argentino no tiene equipo y el Madrid, a quien ha esperado, no parece dispuesto a contratarlo. Los spurs, por tanto, confiarían así en Pochettino no solo por lo que les dio, que fue mucho, sino porque supo conectar a su gran estrella, Harry Kane, con su proyecto, lo que ahora podría hacer que este, el 10, cambiara de parecer con respecto a su nuevo deseo de irse, precisamente con Madrid y Bayern tras de él.