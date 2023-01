Busquets frena en seco a Xavi por Casemiro: Pep Guardiola, el ejemplo

Solo hay una competición, quizá al margen de la liga en el caso del FC Barcelona, que pueda salvar la temporada por sí sola de Barça y Real Madrid, la europea. Decimos que en el caso de los culés está debe ir acompañada seguramente de la competición doméstica porque la tienen de cara y porque la Europa League es un reto complejo, difícil, pero casi una obligación. El Madrid con la Champions salvaría, de lejos, la temporada. Por eso Sergio Busquets a través de Casemiro llama a la calma a la euforia blaugrana, básicamente porque tienen el ejemplo reciente de Pep Guardiola.

Seamos claros: el Barça es hoy por hoy el equipo más en forma de España y uno de los más potentes, por juego y plantilla, de Europa, sin embargo en este pequeño grupo de conjuntos que han arrancado bien este segundo tramo de temporada está el que fue el último verdugo de Pep Guardiola y el Manchester City en la Premier League y que también es el rival del Barça en la Europa League: el Manchester United.

Con el raudal de jugadores, calidad y plantilla de los red devils, conviene en Barcelona remitir los grados de la alegría generada en la Supercopa de España, en parte porque el ex del Real Madrid los amenaza. Casemiro es parte de esta reconversión de los diablos rojos en un gran equipo, un rival peligroso. El internacional con Brasil no es el más técnico ni el más virtuoso, pero su ADN competitivo es casi único y lo ha expandido por los de Old Trafford hasta situarlos con perspectiva incluso de luchar por la liga inglesa. El mismo Busquets dijo recientemente del brasileño que “si no es el mejor, está entre los mejores, solo hay que ver los partidos y su trayectoria, los jugadores que jugamos en esa posición no son los más vistosos”.

Si el Barça tras el regreso del Mundial de Qatar no ha perdido, sacando 4 puntos de 6 en LaLiga, venciendo en Copa del Rey y dos veces, con título mediante, en la Supercopa de España; el United no ha sido menos: han ganado los 7 partidos que han jugado tras la reanudación de la Premier League, entre ellos el derbi de Mánchester ante el City y el choque de FA Cup ante el Everton y los dos de EFL Cup ante Burnley y Charlton.

Casemiro es la bandera del nuevo United de Ten Hag, un viejo conocido de Barça, Xavi y sobre todo Busquets, con el que han bregado durante años por un palmo de terreno.