Jorge Mendes y Ronaldo ya lo saben: el portugués regresa a España

A día de hoy no se sabe con certeza si Cristiano Ronaldo seguirá o no a partir del 31 de agosto en el Manchester United. A falta de 4 días para que cierre el mercado de fichajes lo suyo sería pensar que el portugués se quedará un año más en Old Trafford al lado de Casemiro, pero teniendo en cuenta que hace dos años cambio la Juventus de Turín por Los Diablos Rojos, y a punto estuvo de hacerlo por el Manchester City, todo puede pasar de aquí al 1 de septiembre, y es que el ‘Caso CR7’ está más activo que nunca.

Durante todo el verano hemos visto como multitud de equipos han ido rechazando al astro portugués, la mayoría de ellos alegando no disponer del dinero suficiente para acometer la operación como el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid, y otros porque pensaban que no iba a coincidir bien con el actual sistema de juego o idea deportiva que tenían entre manos como el Bayern de Múnich o el PSG. Al final, por unas cosas o por otras, Cristiano Ronaldo sigue en Manchester y a falta de 4 días para que el mercado de fichajes eche el cierre solo hay dos equipos capaces de poder llevárselo.

Uno es el Sporting de Portugal, que cumple con le requisito de disputar la Champions League (además su grupo es relativamente sencillo con el Eintratch de Frankfurt, Tottenham Hotspur y Olyimpique de Marsella), pero que no cumple la parte económica, y el otro es el Nápoles, que si reúne ambas condiciones, pero no tienen del todo claro la operación. A día de hoy, lo más probable es que Cristiano Ronaldo se acabe quedando en la Premier League y acabe disputando la Europa League, donde ya se conoce cuales serán los rivales a los que tendrá que enfrentarse en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo regresará a España. El Manchester United ha caído en el Grupo E junto a la Real Sociedad de Takefusa Kubo, el Sheriff y el Omonia Nicosia. El otro equipo español, el Real Betis, se encuentra dentro el grupo C y se medirá a la Roma de Mourinho, el Ludogorets y el HJK Helsinki. Así pues el portugués volverá, otra vez, a España, tal y como lo hiciera el año pasado al medirse tanto al Villarreal, como al Atlético de Madrid en la Champions League. El morbo está servido tras sus rumores de traspaso al conjunto colchonero, pero si finalmente Jorge Mendes le encuentra destino antes del 31 de agosto para ir al Sporting de Portugal o Nápoles, veremos si se acaba cruzando con algún equipo español.