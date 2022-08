Casemiro como CR7, no convence: su etapa en el United acabará pronto

El fichaje de Casemiro ha dado y sigue dando mucho de qué hablar. Aún hay mucha gente que se pregunta si la decisión del brasileño de cambiar el Real Madrid, donde lo tenía todo, por el Manchester United, un equipo en horas bajas, es la correcta, pero ha llegado la hora de la verdad, las palabras se las lleva el viento y lo que importa es lo que suceda dentro del terreno de juego. Si el Casemiro de Old Trafford se parece al del Santiago Bernabéu, nadie se acordará de los 85 millones (70 fijos más 15 en variables) que el carioca ha costado.

Casemiro tendrá que asumir que cada partido será examinado con lupa, todo lo que haga o deje de hacer será objeto de debate antes y después del partido. La presión a la que será sometido durante las primeras semanas en el Manchester United será abrumadora, pero el brasileño viene de jugar en el Real Madrid, los focos no le intimidan, es más, le motivan. Su decisión de cambiar el conjunto blanco por los ingleses ha sido motivada por emprender una nueva aventura lejos de La Liga Santander, sentía que necesitaba nuevos retos y parece que los ha encontrado en Old Trafford, pero no todos confían en su fichaje.

Si hay un comentarista en Inglaterra que está empeñado en sacar a la luz los trapos sucios del Manchester United ese es Jamie Carraguer. Quien fuera defensor del Liverpool lleva tiempo atacando a los Diablos Rojos por su rendimiento y política de fichajes. El principal foco de todas sus críticas se las ha llevado hasta ahora Cristiano Ronaldo. Desde que llegase a Old Trafford no ha parado de insinuar que la carrera del portugués está acabada y que debería abandonar el club. Sus rifirrafes son constantes, y el pasado lunes, en el partido que enfrentó a los ‘red devils’ con los de Klopp, ‘CR7’ no dejó pasar la oportunidad y delante de las cámaras, para que todo el mundo lo viera, negó el saludo a Carraguer dos veces dejándole en muy mal lugar.

Pero Cristiano Ronaldo no parece ser el único al que va a criticar de ahora en adelante Jamie Carraguer, parece que el exdefensor inglés la tiene tomada con los jugadores de los Diablos Rojos y ahora ha pasado a la acción contra Casemiro:” Casemiro puede tener éxito donde otros han fracasado en Old Trafford. Su contratación todavía huele a cortoplacismo. El United persiste con su política de perseguir estrellas establecidas por mucho dinero y grandes salarios”.

Ni siquiera ha debutado y Jamie Carraguer ya pone en duda que el fichaje de Casemiro baya a salir bien, es más, se atreve a asegurar que su estancia en el Manchester United terminará más pronto que tarde. Parece que la tiene tomada con los jugadores de los ‘red devils’, veremos si lleva razón o no. Casemiro tendrá la primera ocasión de acallar las voces de todos sus detractores hoy en su debut con los de Ten Hag ante el Southampton.