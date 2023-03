José Mourinho lo vuelve a hacer: su bomba es el PSG pero tiene para todos, Madrid y Barça

Decía José Mourinho que la Real Sociedad eran un gran equipo, de esos a los que hay que tener respeto en el plano deportivo pese a la ventaja que se llevaba del Olímpico de Roma su equipo en el partido de ida de octavos de final de la Europa League (2-0). Y así fue, la Real no lo puso fácil, pero la Roma resistió y, al final, lo hizo con suficiencia, ganándose su estancia entre los ocho mejores de la categoría de plata del fútbol europeo. Pero con The Special One siempre hay una lectura más.

Ante los micrófonos y tras el partido se quiso dar ánimos a Carlo Ancelotti y lanzar un guiño al Real Madrid de cara a la misma altura de competición en la que están los blancos pero en la Champions League. No pasó desapercibido tal cariño mostrado ante los medios de comunicación, se le veía feliz y no es para menos: ya ha llegado en la Liga Europa más lejos que enormes equipos como el Barça o el Arsenal, algo que también pone en valor el entrenador luso.

El PSG en el horizonte

Lo que no dijo pero ya se está palpando en el ambiente es la posibilidad de que sea el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain la temporada que viene, una opción que no pocos apuntan desde París. Saben en el Parque de los Príncipes la máxima, que con Mourinho funciona a las mil maravillas: a grandes males, grandes remedios. José lo es, casi siempre ha sido así; otra cosa es lo que pase después de la primera temporada.

Con muchos de los grandes clubs en los que ha triunfado a lo largo de su carrera ha pasado eso: el equipo en cuestión necesitaba victorias rápidas, triunfos por la vía rápida. Mourinho es perfecto para eso, puede meter en raíl a Neymar, Messi, Mbappé o a todos juntos en un abrir y cerrar de ojos, incluso convertir al PSG en la máquina que se le presupone; eso sí, con Mou la chispa no dura mucho, pronto se pasa a la deflagración, al incendio imparable, especialmente cuando hay grandes egos por medio, precisamente de los que sobran en París. ¿Se irá al PSG en la campaña que viene? Está por ver, el caso es que vuelve a estar entre lo mejores, está donde quería estar.