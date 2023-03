Casemiro lo ha humillado en el United: de pareja de barro con CR7 a desesperar a Ángel Di María

¿Recuerdan cuando hace unas cuantas temporadas, no muchas, el Real Madrid luchó lo indecible por hacer bajar al menos hasta los 100 millones la pretensión del Manchester United de conservar a Paul Pogba? En Old Trafford deben estar tirándose de los pelos por su insensatez, a tenor de los resultados del futbolista en la Premier League, casi tanto como suspirarán aliviados Florentino Pérez y los madridistas por no haber cometido un error millonario, ese que propuso Zidane, con un jugador que hoy es un agujero negro para la Juventus de Turín.

Infructuoso como pocos

Si nos vamos a las cifras, es decir, solo a los fríos números, la presencia de Pogba en la Juve es una desgracia para los intereses de la Vecchia Signora: se ha perdido esta campaña 34 de los 37 duelos del equipo italiano, generando con cada ausencia una pérdida de casi 230.000 euros. Y eso es solo el comienzo, porque la insensatez parece haber sido el hecho de contratarlo. El jugador francés, dejando algunos renglones de su primera etapa en la Juve y su paso, bastante irregular pero notable, por la Selección francesa, ha sido una suma de decepciones continuada hasta el momento presente: desde su ausencia absoluta en los duelos cruciales de los juventinos en su primera etapa, a unos años de ostracismo total en Old Trafford compartiendo vestuario, entre otros, con CR7, llegando al estado actual, de completa desaparición. Pogba ni está ni se le espera; no suma, solo resta.

El Fideo… y poco más

A la Juventus de Turín está temporada se le ha juntado todo, pero desde luego no le están saliendo las cosas como se esperaba, donde Pogba es el centro del argumento. En su lugar, en el Teatro de los sueños ficharon a Casemiro, que les ha dado solidez y competitividad, lo que unido al tino de Ten Hag a revalorizado al United, pero, ¿qué tiene la Juve con Pogba? Nada, solo Ángel Di María está arrojando algo de luz a la temporada.

Y el tema Pogba está candente porque los aficionados turineses piden que el francés salga, algo muy complicado debido a su ficha y sus 29 años, además de su amplio historial de lesiones, mientras que el jugador pide paciencia. Todo hace indicar que no habrá cambios en el futbolista salvo que se recupere y Didier Deschamps, su sanador con les bleus, le devuelva a la razón y la lógica de la competición. Si tenemos que comparar su rendimiento en los red devils con el de Casemiro, la humillación del brasileño al francés es flagrante.