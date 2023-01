Ten Hag y Casemiro ponen en alerta al Barça: peligro en el Camp Nou

Veníamos contando que el Barcelona mira de reojo lo que hace y está haciendo el Manchester United con vistas a la eliminatoria decisiva que ambos equipos tienen entre manos en la Europa League y cuyo primer paso será el Camp Nou el próximo 16 de febrero, y si bien por fin han mostrado los de Erik ten Hag su faceta más humana cayendo, eso sí, ante el líder este fin de semana, el Arsenal, hay un asunto que mantiene la alerta en el Barça.

Y es que en ese choque, que además fue muy igualado y se resolvió solo en el tramo final, se puedo ver el gran nivel al que están los red devils, que no habían perdido en todo 2023, pero sobre todo se pudo comprobar cuánto echa en falta el equipo inglés a Carlos Henrique Casemiro, que estaba sancionado, un jugador que le ha dado otro aire a estos diablos rojos y que, con él en el campo, han resultado ser un equipo temible.

Es más, si ponemos en perspectiva la doble velocidad del United con o sin Casemiro, veremos que su presencia en el campo casi es sinónimo de, al menos, no perder. Desde que fuera titular indiscutible en el equipo, los de Old Trafford se han convertido en un conjunto rocoso y poco dado a desfallecer. El equipo del Teatro de los sueños ha perdido en la Premier League en tres ocasiones esta temporada, siendo la primera ante el City con Casemiro no siendo titular; la segunda, ante el Aston Villa en plena vorágine de Cristiano Ronaldo y la última en el Emirates, sin el brasileño sobre el césped al estar sancionado.

En la EFL Cup, FA Cup y la Europa League la dinámica es similar. Con el único contratiempo de la caída ante la Real Sociedad en el inicio del curso, el United lo ha ganado todo. Por tanto, en can Barça ya saben qué clase de equipo tienen enfrente en la competición de plata del fútbol europeo y, a la vez, ya saben qué tipo de jugador es Casemiro, de modo que la euforia actual de LaLiga va acompañada de cierto recelo: este Manchester United, más con Casemiro en sus filas, no es el de otras temporadas.