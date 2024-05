Xabi Alonso, Guardiola y Ancelotti no lo lograron, lo piden para el United y lo avala Sergio Ramos

Sin duda, España cuenta con la mejor lista de entrenadores de nivel del planeta. Desde las selecciones nacionales a las grandes ligas, como la Premier League o LaLiga EA Sports, cuentan entre lo más destacado a preparadores hispanos. Y de nuevo una competición europea premia a uno de estos que, de todos ellos, quizá no sea quien acapara más focos como aquellos que señalan a Mikel Arteta, Xabi Alonso o Pep Guardiola pero que, por trayectoria y eficacia, ya es sugerido para dirigir al Manchester United.

Primer título de su historia

No es para menos que José Luis Mendilibar, despedido por el Sevilla en lo que se ha demostrado como un error del equipo hispalense, sea esa persona. El de Zaldibar llevó ayer al Olympiakos a su primer título europeo en toda su historia al derrotar en la final de la Conference League a la Fiorentina (1-0) con una plantilla bastante limitada, donde, entre otras cosas y para llegar a este choque decisivo, se quitó de encima a todo un Aston Villa. Y no solo eso, es el único entrenador que repite.

Es imposible no alegrarte por los éxitos de este hombre. La otra cara del fútbol, los que se ganan el éxito a base de trabajar mucho en silencio. Grande Mendilibar.pic.twitter.com/C4cURUaJju — Miguel Ángel Arquellada (@maarquellada) May 30, 2024

Nadie, ni Pep Guardiola, ni Carlo Ancelotti, ni por supuesto Xabi Alonso ha conseguido lo que Mendilibar ha hecho en las dos últimas temporadas: ganó la Europa League en la campaña 22/23 y ha hecho lo propio en la Conference con el equipo griego solo un año después; es decir, dos equipos, dos títulos europeos. No es de extrañar que algunas fuentes lo señalen como el técnico que necesita todo un Manchester United la temporada que viene.

No sería descabellada tal cosa, en parte porque es un tipo de perfil que los red devils no han explorado en esta década: sencillo, con experiencia en todo tipo de batallas y con éxitos a sus espaladas, lo del míster español es digno de considerar. Es verdad que Roberto de Zerbi es el favorito, pero, ¿puede ser Mendilibar la alternativa? Eso pondría a otro español en la Premier en otro de los gigantes de la competición inglesa; sin duda un premio enorme a su trayectoria. No obstante, esto solo son suposiciones, en parte porque tiene contrato en Atenas hasta 2025 y difícilmente, tras llevar al equipo griego a su primer techo europeo, le dejarán marchar en la capital helena.