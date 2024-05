Por fin, se acabó la espera: Kylian Mbappé anuncia la fecha y por poco no coincide con Toni Kroos

Todavía en según que rincones del Bernabéu, en día de partidos, cuando uno pregunta a fieles seguidores blancos hay un runrún con Kylian Mbappé, pocos pondrían, incluso en estos momentos, la mano en el fuego por su fichaje, hasta ese punto se le ha esperado al francés, hasta ese punto ha exasperado su larga y tensa expectativa. Pero ya llueve menos en el coliseo blanco, porque el crack del PSG cierra la puerta parisina y anuncia su fichaje inminente por el gigante de LaLiga EA Sports.

Al calor de un adiós, un poderoso hola

La marcha de Toni Kroos no puede ser llenada en la capital de España ni con la llegada del 10 de les blues ni siquiera con un hipotético fichaje de Joshua Kimmich (que no se producirá si no hay otra/as salidas en la medular), pero desde luego que Mbappé sea el siguiente de la lista, el próximo saludo al club no es asunto menor, por ser quien es y por la prolongada relación que ha mantenido el crack francés con el Madrid. Y a cuatro días del Dortmund, el crack anuncia su fecha de llegada.

Tras jugar y ganar la copa francesa ante el Olympique de Lyon, Mbappé habló no solo de su experiencia en París, sino de su nueva etapa, previsiblemente en el Madrid. Sobre esto último, aseguró que: “hay un momento para todo. Anunciaré mi nuevo club a su debido tiempo. Faltan sólo unos días, así que no hay problema”. Es decir, todo está preparado y listo para su llegada.

Un deseo del Real Madrid… bueno, dos

El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, tiene todo hablando y cerrado con Mbappé y su entorno; como dice el crack, será presentado en los próximos días y sí, esa franja de tiempo es mayor que esta semana, pero mucho menor que el inicio de la Eurocopa. O lo que es lo mismo, el Madrid, además de pedirle al galáctico que no vaya a los Juegos Olímpicos, le ha reservado la presentación para la semana posterior al choque ante los alemanes, entre el final de la UCL y la Eurocopa; es la posible guinda a una temporada sensacional.