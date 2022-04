Xavi se contradice, caer de la Europa League sí es un fracaso

Nadie puede discutir el gran trabajo que Xavi Hernández está haciendo en Barcelona. El de Terrassa le ha dado la vuelta a una situación muy complicada, volviendo a obtener resultados y mejorando mucho el juego del equipo.

En la previa del partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt, Xavi habló sobre las obligaciones del Barça como club, afirmando que era el club más difícil de entrenar del mundo. "Esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale el 1-0. Tenemos que jugar bien y ganar. Esto es el Barça y hay que ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No hay ningún club en el mundo así. Ganar jugando bien. Eso es lo difícil", apostilló.

Este argumento del catalán es muy subjetivo y debatible. Incluso el exfutbolista y ahora comentarista Jorge Valdano, quien no suele meterse en polémicas, criticó rotundamente las palabras de Xavi en el programa "La Casa Del Fútbol" de 'Movistar+' , aludiendo que es el Real Madrid quien tiene mayor dificultad.

"Por supuesto que el Barcelona no es el club más difícil del mundo. El más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre: y ese es el Real Madrid. El Madrid te gana una Liga y es poco. Te gana la Champions y... a ver el año que viene. Así andamos permanentemente. Es así. De todos modos me parece un discurso muy inteligente para consumo interno, para el barcelonismo. Me parece muy acertado. Seguramente generará polémica, habrá gente del otro lado que pensará como yo", argumentó Valdano.

Para generar aún más debate, tras la eliminación del Barça en Europa League, el entrenador catalán negó que dicha eliminación ante los alemanes haya sido un "fracaso", un discurso que no casa nada con el ofrecido un día antes en la previa del encuentro. "No es un fracaso, lo hemos intentado. Os gusta mucho esa palabra pero no la contemplamos así. Teníamos muchas esperanzas pero es una competición. Si hay fracaso, que os gusta, que nos sirva para aprender. No lo veo así, lo veo como una decepción muy grande. El objetivo principal de entrar en Champions sigue intacto", explicó Xavi.

No es la primera vez que el técnico catalán se desdice de algo que ha dicho con anterioridad, todo forma parte de la manera de motivar a sus futbolistas y la forma de comunicarse con la afición azulgrana, una afición para la que ayer también dejó un recado por el aspecto que presentaba el Camp Nou. "Esperábamos un ambiente de 80.000 personas culés y no ha sido así. Parecía un campo dividido. Comprobarán qué ha pasado pero ha sido un error de cálculo nuestro".