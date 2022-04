3 intocables de Xavi señalados, Laporta tiene 2 refuerzos: nuevo Barça

Fin de ciclo. Así podría calificarse lo que pasó ayer en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El FC. Barcelona necesita renovarse, muy lejos queda ya ese 0-4 ante el Real Madrid con el que la gente se subió al carro de la ‘Xavineta’ y empezó a creer que se podría conseguir el doblete remontando en liga y ganando la Europa League. Ayer, en el Camp Nou quedaron reflejadas todas las carencias que el Barça ha ido mostrando a lo largo del curso este año. Si los culés no quieren volver a sufrir una noche como la de ayer tendrán que hacer muchos cambios y el primero es plantearse el papel de 3 jugadores que ayer volvieron a dejar claro que no pasan por su mejor momento y que quizás este verano el de Terrasa tenga que tomar una decisión con ellos.

Eric García, Gavi y Marc-André ter-Stegen no estuvieron a la altura de las circunstancias en el Camp Nou. El central volvió a salir en la foto, y ya son muchas veces esta temporada en las que el ex del Manchester City ha perjudicado con sus acciones al FC. Barcelona. Ayer salió de titular en sustitución de un lesionado Piqué, y volvió a demostrar que aún le falta, y mucho, para convertirse en un central seguro y de garantías para el equipo. El penalti cometido en el minuto 3 (el más rápido de la historia del conjunto azulgrana en competiciones europeas) era totalmente evitable. Su error le costó al Barça el primero, como en otras muchas ocasiones a lo largo de la temporada.

Por otro lado, ter Stegen volvió a encajar 3 goles. Otro partido más. El alemán está muy lejos del nivel mostrado en cursos anteriores. Parece que este año es tarea imposible que el FC. Barcelona acabe con la portería a 0. Muchos aficionados se preguntan si el guardameta alemán en sus mejores tiempos hubiese podido hacer algo más en los goles de Santos Borré y el tercero de Kostic.

Por su parte, Gavi no estuvo acertado. Ha perdido la titularidad con la recuperación de Pedri (lesionado ayer al final de la primera parte) y Frenkie De Jong parece tener la confianza de Xavi Hernández por encima del canterano. Los rumores sobre una posible salida debido a la no renovación de su contrato tampoco ayudan en la cabeza del joven de 17 años y desde hace varios partidos no se le nota tan fresco y concentrado en el terreno de juego. Su calidad es incuestionable, pero ayer volvió a pasar desapercibido. Una nueva amarilla.

Todo esto hizo que el FC. Barcelona sumase otra bochornosa derrota en Europa, esta vez ante el 9º de la liga alemana, no se le dan bien los equipos germanos al conjunto azulgrana. Por ello, Joan Laporta ya trabaja en un nuevo Barça y ya tiene preparados 2 refuerzos: Christensen y Kessié, uno para el centro de la defensa y otro para la medular, dos zonas del equipo que más necesitan ser renovadas. Además, el presidente trabaja en el fichaje de un delantero top como Lewandowski o Salah, ya que, no se vuelva a repetir otra pesadilla europea como la de ayer. El conjunto azulgrana necesita sabia nueva.