“A Lewandowski lo están desalojando de una discoteca”: el polaco acabó harto en el último partido del Barça

El FC Barcelona consiguió una nueva victoria en la Liga después de superar al Getafe en el Estadio Johan Cruyff en un partido muy cómodo para los de Hansi Flick (3-0). Aunque el conjunto madrileño jugó sus cartas, con un estilo de juego muy polémico y faltoso, los azulgranas pudieron superar a uno de los equipos que más enemistad tiene en el terreno de juego desde hace años.

Precisamente, uno de los más afectados fue Robert Lewandowski. El polaco salió en el once titular del Barça por primera vez esta temporada en Liga y tuvo que luchar todo el rato con los defensas del Getafe, viviendo prácticamente todo el encuentro recibiendo empujones. De hecho, en Movistar Plus fueron claros: "Parecía que a Lewandowski le estaban desalojando de una discoteca", exclamó Jorge Valdano.

Lewandowski acabó harto el partido ante el Getafe después de recibir muchos golpes

La realidad es que el ariete no paró de recibir golpes, empujones y codazos por parte de los centrales del Getafe para evitar que el polaco se sintiera cómodo en el terreno de juego, el estilo que ha querido implementar José Bordalás para su equipo. Además, como los árbitros se lo permitían y no hacían nada para evitar estas infracciones, los defensas del conjunto madrileño no pararon.

Siempre que se enfrentan al Getafe, el Barça sufre este tipo de tácticas y menosprecios que están lejos de lo que se puede denominar como "fútbol". Los jugadores tratan de sacar de sus casillas a los rivales, como fue el caso de Raphinha hace dos años, cuando harto de que le agredieran y todo fuera impune, acabó él siendo el expulsado tras una acción fortuita con un jugador de la entidad azulona.

Los centrales del conjunto madrileño se dedicaron a empujarlo y a meterle codazos

Con Lewandowski la cosa no fue a más, pero acabó harto el partido de recibir empujones con los dos brazos extendidos y también codazos, acciones que eran totalmente impunes a la vista de los colegiados. El polaco no acabó marcando por el marcaje que tenía de los centrales del Getafe, pero sus movimientos permitieron los goles de sus compañeros, especialmente de Ferran Torres.